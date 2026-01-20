Podobną zmianę – przypomnijmy – Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nie tylko dla podatników CIT, ale też dla podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe. W tym zakresie resort szykuje nowelizację ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych. Na razie nie ma jeszcze projektu tej nowelizacji, zostały opublikowane tylko założenia do niej (nr UD350). Wynika z nich, że rząd przyjmie projekt nowelizacji jeszcze w I kwartale 2026 r., po czym skieruje go do Sejmu. Pisaliśmy o tym w artykule „Siedem miesięcy na przesłanie JPK_Księgi do urzędu skarbowego” (DGP nr 245/2025).

Już teraz natomiast termin ma zostać odroczony podatnikom CIT – na podstawie planowanego rozporządzenia.

Kto musi składaćJPK

Przypomnijmy, że obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg podatkowych i przekazywania ich fiskusowi w formie ustrukturyzowanej wynika z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Od 2025 r. dotyczy on:

podatników CIT, których wartość przychodu z poprzedniego roku przekroczyła 50 mln euro, a także

podatkowych grup kapitałowych.

Natomiast od 1 stycznia 2026 r. wymóg ten obejmuje podatników zobowiązanych do przesyłania co miesiąc JPK_VAT. Prześlą oni skarbówce JPK_CIT lub JPK_PIT po raz pierwszy w 2027 r. – za 2026 r.

Zgodnie z obecnymi przepisami, podatnicy CIT muszą przesyłać plik do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, czyli za 2025 r. – do 31 marca 2026 r. Termin do końca marca 2026 r. dotyczy też tych podatników, których rok obrotowy zakończył się przed 31 grudnia 2025 r., zgodnie z ustawą nowelizującą z 29 października 2021 r.

Przesunięty termin

Opublikowany projekt rozporządzenia zakłada wydłużenie tego terminu do siedmiu miesięcy. Zmiana ta ma dotyczyć nie tylko podatkowych grup kapitałowych i największych podatników CIT (o przychodach przekraczających 50 mln euro), ale też pozostałych podatników CIT, którzy mają obowiązek składania co miesiąc JPK_VAT, niezależnie od wielkości przychodów, jeżeli ich rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2025 r. i zakończy przed 1 kwietnia 2026 r. Oni też będą mogli złożyć pliki JPK_KR_PD w ciągu siedmiu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.