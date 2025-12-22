Chodziło o podatnika, który jako osoba fizyczna prowadzi niepubliczną szkołę podstawową. W szkole jest stołówka, w której przygotowywane są posiłki wyłącznie dla uczniów. Ich rodzice opłacają tylko część kosztów przygotowania posiłków, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki – takie jak wynagrodzenia pracowników, media czy wyposażenie – ponosi podatnik.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik zmienił formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Był jednak przekonany, że nie powinien płacić go od wpłat rodziców na wyżywienie uczniów, ponieważ nie pokrywają one w całości kosztów przygotowania posiłków. Ewentualnie – jeżeli uznać by je za przychód – należałoby je zaliczyć do przychodów z działalności gastronomicznej i opodatkować według stawki 3 proc. ryczałtu – twierdził podatnik.

Prowadzenie stołówki to zadanie szkoły. Co z podatkiem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie ma znaczenia, iż wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej nie pokrywają w całości kosztów przygotowania posiłków. Tak czy inaczej jest to przychód z działalności gospodarczej – stwierdził dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że prowadzenie stołówki szkolnej mieści się w ustawowych zadaniach szkoły i stanowi element realizacji działalności oświatowej.

Wobec tego – stwierdził – przychody z wpłat na wyżywienie uczniów należy traktować jako przychody z usług edukacyjnych, a nie jako odrębną działalność gastronomiczną. Właściwa jest więc stawka ryczałtu w wysokości 8,5 proc., przewidziana dla usług w zakresie edukacji – wyjaśnił.

Stawka ryczałtu jak dla usług edukacyjnych

Tego samego zdania były sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 388/22) zwrócił uwagę na to, że prowadzenie stołówki ma charakter pomocniczy wobec zasadniczej działalności edukacyjnej szkoły i służy realizacji jej funkcji opiekuńczych, a nie prowadzeniu osobnej działalności gastronomicznej. Z perspektywy ekonomicznej i funkcjonalnej wyżywienie uczniów jest więc ściśle związane z usługą edukacyjną i nie powinno być sztucznie wyodrębniane dla celów podatkowych – orzekł sąd.

Zgodził się też z fiskusem, że przepisy podatkowe nie uzależniają uznania danej kwoty za przychód od tego, czy rekompensuje ona pełne koszty danego świadczenia.

Wątpliwości co do tego nie miał również NSA. – Wpłaty rodziców na wyżywienie uczniów podlegają opodatkowaniu jak usługi edukacyjne. Może to brzmieć nieco absurdalnie, ale prowadzenie stołówki szkolnej nie jest przecież samodzielną działalnością gastronomiczną, lecz świadczeniem ściśle związanym z podstawową działalnością edukacyjną szkoły – uzasadnił wyrok sędzia Jan Grzęda.

Wyrok NSA z 17 grudnia 2025 r., sygn. akt II FSK 427/23