Co innego, gdyby na cele kształcenia zawodowego przekazał kompletne, zdatne do użytku, nie starsze niż 12 lat materiały dydaktyczne lub środki trwałe. Taka darowizna pozwoliłaby mu na podatkową oszczędność. Przypomniała o tym niedawna interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że zarówno podatnicy PIT jak i CIT mogą pomniejszyć dochód do opodatkowania odliczając darowizny wymienione w art. 18 ust. 1 ustawy o CIT i art. 26 ust. 1 ustawy o PIT. Osoby fizyczne mogą odliczyć maksymalnie 6 proc. swojego dochodu, a osoby prawne do 10 proc. dochodu. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania i tym samym można zapłacić niższy podatek. Przepisy obu ustaw pozwalają m.in. na odliczenie darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego. Obdarowanym powinny być szkoły zawodowe lub publiczne placówki i centra kształcenia zawodowego o których mowa w art. 2 pkt 4 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1043). Na podatkową oszczędność nie pozwoli jednak każdy rodzaj darowizn. W tym celu należy przekazać materiały dydaktyczne lub środki trwałe, które są kompletne, zdatne do użytku. Nie mogą być też one starsze niż 12 lat (art. 18 ust. 1ca ustawy o CIT i art. 26 ust. 6ea ustawy o PIT).

I o tym właśnie zastrzeżeniu zapomniała spółka, która wystąpiła o najnowszą interpretację. We wniosku o jej wydanie podkreślała, że od lat wspiera lokalne instytucje. Szczególnym zainteresowaniem spółki cieszy się młodzież kształcąca się w zawodach, które w przyszłości mogłaby wykonać w zakładach należących do spółki. Innymi słowy spółka inwestowała w ten sposób w edukację potencjalnych przyszłych pracowników.

Pieniądze nie, darowizny rzeczowe tak

W kwietniu 2024 r. przekazała powiatowi darowiznę pieniężną przeznaczoną na remont pomieszczeń dydaktycznych w jednej z powiatowych szkół zawodowych. Spółka podkreślała, że jest to „darowizna na cele kształcenia zawodowego publicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe”. Była też przekonana, że przekazane darowizny odliczy od dochodu w zeznaniu rocznym składanym za 2024 r. Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem. Przypomniał o wspomnianym art. 18 ust.1ca ustawy o CIT który pozwala na odliczenie wyłącznie niektórych darowizn rzeczowych. Skoro więc spółka przekazała pieniądze, a nie materiały dydaktyczne lub środki trwałe, to nie zaoszczędzi w ten sposób na podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 sierpnia 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.253.2025.2.AS)