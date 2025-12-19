Do końca 2025 r. zostało już niewiele czasu, ale nadal podatnicy, np. pracujący na etacie, mogą podjąć pewne działania, które pozwolą zredukować PIT za ten rok.

PIT 2025. Czy przekazane darowizny mogą wpłynąć na wymiar podatku

W grudniu podatnicy często dokonują różnych wpłat, aby wesprzeć osoby wymagające leczenia, dzieci w sytuacjach kryzysowych czy też schroniska dla zwierząt. Niektóre z nich można odliczyć od dochodu (przychodu). Warto wiedzieć, jakie. Podobnie jest w przypadku darowizn dla kościołów, zakonów, parafii (nie liczą się jednak pieniądze wrzucone w kościele „na tacę”).

Zawarcie związku małżeńskiego nawet w Sylwestra pomoże zredukować PIT. Taki też będzie skutek narodzin dziecka. Jeśli będzie to już czwarta pociecha podatnika, to w ogóle może on nie zapłacić podatku za 2025 r., dzięki uldze dla dużych rodzin.

Na wysokość daniny może też wpłynąć otrzymane na ostatnią chwilę orzeczenie o niepełnosprawności.

PIT 2025. Inne preferencje umożliwiające obniżenie podatku

PIT mogą też obniżyć sobie właściciele domu, jeżeli poniosą wydatki na jego ocieplenie, np. wymienią okna lub zainstalują pompę ciepła. Trzeba jednak dotrzymać pewnych warunków.

Oszczędności może też przynieść korzystanie z internetu w smartfonie. Ale uwaga, preferencja jest tylko dla tych osób spełniających konkretny wymóg.

To tylko przykładowe sposoby na obniżenie podatku dochodowego za 2025 r. Więcej na temat odliczeń i ulg, które mogą wpłynąć na PIT piszemy w raporcie tylko dla subskrybentów - tutaj.