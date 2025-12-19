Podatnicy PIT mają czas na rozliczenie z fiskusem do końca kwietnia 2026 r. Jeszcze w grudniu mogą jednak podjąć działania, dzięki którym można zaoszczędzić na podatku dochodowym. Oto siedem przykładowych sposobów na obniżenie PIT za 2025 r.

W grudniu często podatnicy dokonują różnych wpłat, aby wesprzeć: osoby wymagające leczenia, dzieci w sytuacjach kryzysowych czy też schroniska dla zwierząt. Warto się upewnić, czy zbiórka jest przeprowadzana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. Jeżeli tak, wystarczy po przekazaniu pieniędzy poprosić o potwierdzenie wpłaty dla celów podatkowych (zasadniczo potrzebny jest dowód wpłaty na konto bankowe obdarowanego).

Można jeszcze przekazać darowiznę na cele kultu religijnego, np. kościołom, związkom religijnym i zakonom, parafiom na m.in.: budowę lub remont, zakup przedmiotów liturgicznych. W tym przypadku też należy mieć dowód wpłaty.

Można też bezpłatnie oddać krew. Wartość przekazanej darowizny oblicza się, mnożąc ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł. Ten sam limit dotyczy więc zarówno krwi, jak i jej składników (np. osocza). Taką darowiznę dokumentuje się zaświadczeniem od jednostki, która pobiera krew (czyli z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa). W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Przykład 1 Załóżmy więc, że podatnik w całym roku oddał nieodpłatnie 1 litr krwi i 0,9 litra osocza. Wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 247 zł [(1 l krwi + 0,9 l osocza) x 130 zł]. Tyle może potrącić od swojego dochodu (przychodu).

Uwaga! W sumie można odliczyć maksymalnie 6 proc. dochodu (przychodu).

Ważne:Jeżeli podatnik nie może odliczyć darowizn, w zeznaniu podatkowym za rok, w którym ich dokonał, bo nie ma wystarczających dochodów (przychodów), to nie może ich potrącić również w kolejnych latach.

• Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą jeszcze ponieść wydatki termomodernizacyjne, np. na montaż pompy ciepła

W ramach tej preferencji każdy podatnik może odliczyć wydatki na ocieplenie domu w wysokości do 53 000 zł. Katalog tych wydatków jest określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273). Na tej podstawie można odliczyć np. koszty instalacji paneli fotowoltaicznych, wymiany okien lub instalacji pompy ciepła. W ramach ulgi termomodernizacyjnej fiskus nie pozwala odliczyć m.in. wydatków na montaż klimatyzatora z funkcją grzania, zabudowy tarasu, wymiany dachu (potwierdzają to liczne interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej).

Ulga jest tylko dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Na to muszą uważać małżonkowie, jeżeli dom należy do majątku prywatnego jednego z nich. Jeżeli bowiem faktura, dokumentująca wydatki termomodernizacyjne, zostanie wystawiona na drugiego, ten nie odliczy ulgi. Nie ma tu znaczenia, że małżonkowie mają wspólność majątkową.

Co najważniejsze, według fiskusa, aby skorzystać z preferencji, trzeba być właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości w momencie składania zeznania, w którym chce się odliczyć ulgę.

Przykład 2 W grudniu 2025 r. podatnik wymienił okna w domu jednorodzinnym, którego jest właścicielem. W tym samym miesiącu otrzymał fakturę za tę usługę, w wysokości 50 000 zł (wówczas więc nabył prawo do ulgi). W styczniu 2026 r. przekaże dom w darowiźnie córce. Natomiast w marcu 2026 r. złoży PIT-37 za 2025 r. W takiej sytuacji nie będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, bo w momencie składania zeznania nie będzie już właścicielem domu. Dlatego warto się wstrzymać z taką darowizną do złożenia zeznania albo wcześniej złożyć roczne zeznanie. Można to zrobić już w styczniu 2026 r. i zaraz potem przekazać lub sprzedać nieruchomość. Nie ma przy tym znaczenia, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, roczne zeznanie PIT złożone przed 15 lutego, uważa się za złożone w dniu 15 lutego. Przepis ten nie wpływa na ulgę termomodernizacyjną.

Uwaga! Obecnie datą poniesienia wydatku jest dzień wystawienia faktury. Oznacza to, że jeżeli podatnik zapłaci np. za montaż pompy ciepła w grudniu 2025 r., ale faktura zostanie wystawiona w styczniu 2026 r., to ulgę odliczy dopiero w rozliczeniu za 2026 r.

Ważne: Jeżeli dochód (przychód) podatnika za rok, w którym poniósł on wydatki, jest niewystarczający, podatnik może je odliczyć w kolejnych latach. Ma na to sześć lat, licząc od końca roku, w którym poniósł pierwszy wydatek.

• Osoby niepełnosprawne, które otrzymają w grudniu 2025 r. orzeczenie o niepełnosprawności, będą mogły odliczyć niektóre wydatki

Zasadniczo odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2024 r. (sygn., 0114-KDIP3-2.4011.413.2024.2.JK3).

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć:

- wydatki limitowane do 2280 zł każdy, np. na: psa asystującego, opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, używanie samochodu osobowego, zakup pieluchomajtek.

Uwaga! Przepisy nie wymagają dokumentowania wydatków limitowanych, ale urząd skarbowy może się zwrócić do podatnika, by ten udowodnił, że je poniósł (np. wskazać z imienia i nazwiska osoby, którym zapłacił, aby pełniły funkcję przewodnika). Na żądanie organów podatkowych podatnik musi też przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Przykładowo, jeżeli w ramach ulgi podatnik odliczy wydatki na użytkowanie samochodu, powinien liczyć się z tym, że urząd może go poprosić o okazanie dowodu własności (współwłasności) auta. Natomiast po odliczeniu wydatków na psa asystującego może zostać poproszony o przedstawienie certyfikatu potwierdzającego, że jest to pies asystujący.

- wydatki nielimitowane, czyli np. na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne, sprzęt i urządzenia niezbędne w rehabilitacji.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Mogą to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, jeżeli tylko wynika z nich, kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Ważne: Z ulgi może też skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, która jest zaliczana do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (np. dziecko, wnuka, rodzica, dziadka) lub dziecko obce przyjęte na wychowanie. Limit dochodów podopiecznego nie może przekroczyć dwunastokrotności renty socjalnej (w 2025 r. to 22 546,92 zł).

• Osoby, które wstąpią w związek małżeński jeszcze w grudniu 2025 r., nawet w sylwestra, będą mogły się rozliczyć wspólnie

Aby złożyć wspólne zeznanie podatkowe, nie trzeba być w związku małżeńskim przez cały rok. Prawo do preferencji daje nawet ślub w ostatnim dniu roku (art. 6 ust. 2 ustawy o PIT). Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest jednak wspólność majątkowa. Jeżeli małżonkowie rozliczają się podatkiem liniowym (19 proc.), ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

Wspólne rozliczenie pozwala zaoszczędzić na podatku. Można skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł x 2), nawet jeżeli jeden z małżonków nie uzyskał w danym roku żadnych dochodów. Mąż lub żona, którzy zarabiają więcej (ich podstawa opodatkowania jest wyższa niż 120 000 zł rocznie), mogą też uniknąć 32-proc. stawki PIT, jeżeli współmałżonek zarabia sporo mniej.

Ważne: Co ważne, małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie również w sytuacji, gdy złożą zerowy PIT-36L (stawka liniowa) lub zerowy PIT-28 (ryczałt), gdy nie osiągnęli w roku podatkowym żadnych przychodów ani nie ponieśli kosztów.

• Rodzice, którym czwarte dziecko urodzi się w grudniu 2025 r., będą mogli skorzystać z ulgi 4+

Jeżeli czwarte dziecko urodzi się pod koniec roku, to podatnik, składając PIT za ten rok, może skorzystać z preferencji dla dużych rodzin. Nie ma tu znaczenia, że nie był rodzicem czworga dzieci przez cały rok podatkowy. Tak samo jest z pełnoletnimi, uczącymi się dziećmi do 25 roku życia. Jeżeli takie dziecko ukończy 25 lat w trakcie roku podatkowego (nawet gdy stało się to w styczniu 2025 r.), to opiekunowie nadal mogą skorzystać z ulgi – ale pod warunkiem, że zostały też spełnione inne warunki. Przykładowo, jeżeli ustawowy limit jego przychodów (w wysokości dwunastokrotności renty socjalnej, tj. w 2025 r. 22 546,92 zł), zostanie przekroczony w trakcie roku, nawet już po uzyskaniu wskazanego wieku, nie bierze się jego pod uwagę przy stosowaniu preferencji.

Przykład 3 W styczniu 2025 r. jedno z czworga dzieci podatników skończyło 25 lat (pozostałe są niepełnoletnie). W grudniu 2025 r. urodziło się piąte dziecko. W takiej sytuacji rodzice będą mieli prawo do ulgi dla dużych rodzin. Nie ma znaczenia, że przez większość roku mieli tylko troje dzieci.

Dzięki uldze 4+ każdy rodzic nie płaci podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Osobom rozliczającym się według skali podatkowej przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku 30 000 zł. W sumie taki podatnik nie zapłaci podatku nawet od kwoty 115 528 zł.

Ulga dla rodzin 4+ obejmuje przychody:

- z pracy (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

- z umów zlecenia,

- z zasiłku macierzyńskiego,

- z działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy jest ona opodatkowana według skali podatkowej, 19-proc. liniowym PIT, według stawki 5 proc. (tzw. ulga IP Box) czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga! Jeżeli dzieci nie mieszkają na stałe z ojcem lub matką, ale mają oni pełnię władzy rodzicielskiej i faktycznie ją wykonują, to dzieci te brane są pod uwagę przy sprawdzaniu prawa do ulgi.

Przykład 4 Po rozwodzie sąd ustalił, że troje ich wspólnych małoletnich dzieci będzie mieszkało na stałe z ojcem. Matka ma pełnię władzy rodzicielskiej, regularnie utrzymuje kontakt z dziećmi (przebywają u niej co drugi tydzień od czwartku do niedzieli) i aktywnie uczestniczy w ich wychowaniu. Płaci też alimenty. W grudniu 2025 r. urodziło się jej czwarte dziecko, z obecnego małżeństwa, które mieszka z nią na stałe Kobieta będzie mogła skorzystać z ulgi 4+ w rozliczeniu za 2025 r. (patrz interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 grudnia 2025 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.372.2025.2.PPK).

• Rodzice, którym czwarte dziecko urodzi się w grudniu 2025 r., będą mogli skorzystać z ulgi na dzieci

W tym przypadku jednak zasady nie są tak korzystne jak przy uldze 4+. Ulga będzie przysługiwała tylko za jeden miesiąc, czyli będzie to, w przypadku:

- pierwszego dziecka – 92,67 zł,

- drugiego dziecka – 92,67 zł,

- trzeciego dziecka – 166,67 zł,

- czwartego i każdego kolejnego dziecka – 225 zł.

Uwaga: ulga na jedno dziecko przysługuje rodzicom, którzy uzyskują niskie dochody (limity określone są art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, dla dwojga rodziców pozostających w małżeństwie przez cały rok to 112 000 zł). Wyjątek dotyczy jedynie rodziców, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Odliczenie w ramach ulgi dotyczy obojga małżonków, a kwotę ulgi odlicza się w tym przypadku od podatku, a nie dochodu (przychodu). Jeżeli jest ona wyższa od podatku, to można też odzyskać zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ważne: Rodzice, którym czwarte dziecko urodzi się w grudniu 2025 r., będą mogli zastosować zarówno ulgę dla rodzin 4+, jak i ulgę na dzieci. To oznacza, że skorzystają zarówno ze zwolnienia podatkowego do kwoty 85 528 zł każdy z nich (w przypadku rozliczających się według skali 115 528 zł), jak i odliczenia od podatku w wysokości 225 zł (lub będą mogli odzyskać zapłacone składki ZUS i zdrowotne w tej wysokości).

• W rozliczeniu za 2025 r. można skorzystać z ulgi na internet

Można odliczyć nie tylko wydatki poniesione w grudniu, ale uwaga – preferencja jest tylko dla tych, którzy nigdy wcześniej z niej nie korzystali. Pozwala ona odliczyć wydatki na internet, ale wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych do 760 zł rocznie. Chodzi tu nie tylko o internet w domu.

Z preferencji mogą korzystać także osoby użytkujące internet bezprzewodowo, w tym nie tylko za pomocą komputera, ale też telefonu komórkowego. Jednak, aby podatnik mógł odliczyć wydatek (maksymalnie 760 zł za rok), musi mieć dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że to on jest stroną umowy zobowiązaną do zapłaty należności za internet na rzecz konkretnego sprzedawcy.

Uwaga! W ramach preferencji nie można odliczyć wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną. Nie jest to bowiem opłata za korzystanie z internetu, lecz jedynie za możliwość korzystania z niego.

Podsumowując z rozwiązań, które mogą obniżyć podatek dochodowy za 2025 r. mogą skorzystać m.in. darczyńcy, właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, rodzice, osoby które pobrały się w 2025 r. (nawet w grudniu), osoby niepełnosprawne i bliscy, którzy mają je na utrzymaniu oraz użytkownicy internetu np. w smartfonie.