Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna (zapisana w art. 26h ustawy o PIT) jest przewidziana tylko dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych (nie mieszkań). Każdy z nich może odliczyć wydatki na termomodernizację do 53 tys. zł. Limit jest jeden na podatnika, przysługuje w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Katalog tych wydatków został określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1128).

Ocieplenie balkonu lub tarasu

Jeżeli chodzi o koszty zabudowy tarasów i balkonów, to podatnicy nie powinni wyciągać zbyt daleko idących wniosków z objaśnień podatkowych z 30 czerwca 2025 r. W jednym z przykładów (nr 3) resort potwierdził prawo do odliczenia wydatków na ocieplenie balkonów i tarasów będących integralną częścią budynku. Nie chodzi tu jednak o zabudowę tarasu lub balkonu, co potwierdzają interpretacje wydane przez dyrektora KIS. Argumentuje on, że nie są one wymienione w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r.

Ogród zimowy

Potwierdza to najnowsza interpretacja z 22 października 2025 r. (sygn. akt 0113-KDWPT.4011.233.2025.3.MH). Podatnik, który o nią wystąpił, tłumaczył, że do domu przylega taras (ogród zimowy), który jest jego integralną częścią.

Aby poprawić efektywność energetyczną, planuje zamontować na nim:

- szczelne, energooszczędne okna o dobrych parametrach izolacyjnych. Wpłynie to na zmniejszenie strat ciepła z budynku,

- klimatyzator z funkcją grzania. Urządzenie ma pełnić funkcję źródła ciepła wspomagającego ogrzewanie pomieszczenia ogrodu zimowego, co w konsekwencji ma przyczynić się do obniżenia kosztów energii cieplnej.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak na te odliczenia. Wyjaśnił, że nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ponoszone w tym celu wydatki muszą być wymienione w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r., a w tym przypadku tak nie jest. Podatnik nie może więc ich odliczyć w ramach ulgi w PIT.

Inne niekorzystne interpretacje

Niekorzystnie organ wypowiedział się też w innych interpretacjach:

- z 30 września 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.680.2024.1.MB), gdy podatnik chciał przeszklić zadaszony taras,

- z 15 września 2023 r. (0111-KDSB2-1.4011.302.2023.2.DK), gdy podatnik chciał zabudować taras przy wykorzystaniu m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien połaciowych wraz z systemami montażowymi oraz drzwi balkonowych,

- z 8 stycznia 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.826.2023.2.MB), gdy podatnik chciał zabudować taras konstrukcją aluminiową pokrytą od góry poliwęglanem komorowym i zamknąć go szkłem hartowanym.