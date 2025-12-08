Na czym polega ulga dla dużych rodzin?

Chodzi tu o preferencję, która umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) więcej niż czwórki dzieci skorzystanie ze zwolnienia z PIT od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Osobom rozliczającym się według skali podatkowej przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku 30 tys. zł. W sumie taki podatnik nie zapłaci podatku nawet od kwoty 115 528 zł.

Zwolnieniu podlega kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Ulga dla rodzin 4+ obejmuje przychody:

z pracy (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umów zlecenia,

z zasiłku macierzyńskiego,

- z działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy jest ona opodatkowana według skali podatkowej, 19-proc. liniowym PIT, według stawki 5 proc. (tzw. ulga IP Box) czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga 4+. Co, jeśli dzieci mieszkają z ojcem

Z pytaniem dotyczącym ulgi spytała matka czwórki dzieci. Wyjaśniła, że troje z nich pochodzi z poprzedniego małżeństwa i mieszka z ojcem, który sprawuje nad nimi codzienną opiekę. Kobieta zapewniała, że regularnie utrzymuje z nimi kontakt (przebywają u niej co drugi tydzień od czwartku do niedzieli) i aktywnie uczestniczy w ich wychowaniu. Płaci też alimenty oraz posiada pełnię władzy rodzicielskiej – nie została ona ograniczona ani zawieszona. Dodała, że czwarte dziecko, z obecnego małżeństwa, mieszka z nią na stałe.

Chciała się upewnić, że może skorzystać z preferencji dla dużych rodzin.

Ulga 4+ się należy

Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że z ulgi może skorzystać podatnik, który w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

wykonywał władzę rodzicielską;

był opiekunem prawnym dziecka, które z nim mieszkało;

był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

wykonywał ciążący obowiązek alimentacyjny lub był rodzicem zastępczym (w przypadku dorosłych, uczących się dzieci).

Organ wyjaśnił, że „wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na wykonywaniu wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności obejmuje sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie, troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a więc zapewnienie (zabezpieczenie) wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne”.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka – wyjaśnił – stwierdził dyrektor KIS.

Dodał, że wykonywać pieczę (zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Języka Polskiego oraz słownika synonimów) – to m.in. sprawować nad kimś lub czymś bezpośrednią, osobistą opiekę, troszczyć się, baczyć, czuwać, nadzorować.

Organ uznał, że kobieta spełnia te warunki i może skorzystać z preferencji.