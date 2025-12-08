Resort finansów pracuje też nad innymi zmianami. Chce ujednolicić wydawane już obecnie wiążące informacje stawkowe (WIS) oraz akcyzowe (WIA) i wydłużyć czas na uzupełnienie braków formalnych we wniosku z siedmiu do 14 dni.

O planach MF w tym zakresie poinformował Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiadając 21 listopada 2025 r. na poselską interpelację nr 13342. Czy finalizacja ministerialnych planów będzie oznaczać, że przedsiębiorcy zyskają dalej idącą ochronę przed fiskusem niż ta, która jest obecnie dostępna? Eksperci są co do tego umiarkowanymi optymistami.

- Pojawia się pytanie, czy wprowadzenie odpowiednika WIS lub WIA do ustaw o podatkach dochodowych, a więc tworzenie kolejnej sformalizowanej procedury wydawania ważnych dla przedsiębiorców dokumentów, nie skomplikuje jeszcze bardziej obecnego systemu - zauważa Radosław Maćkowski, twórca bloga podatkinazdrowie.pl.

Z drugiej jednak strony, jak przyznaje, obecna sytuacja, w której podatnicy występują o niewiążące informacje statystyczne oraz interpretacje indywidualne, jest daleka od ideału. - Cóż więc szkodzi spróbować? Chciałbym jedynie, aby nowa wiążąca informacja działała lepiej niż te, które są wydawane obecnie – apeluje Radosław Maćkowski.

WIS, WIA i interpretacje indywidualne

Dlaczego resort finansów chce zmieniać obecny system? Bo odpowiedź na interpelację nr 13342 potwierdza słowa eksperta. System nie funkcjonuje najlepiej. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy chcą poznać odpowiedź fiskusa na pytanie o to, czy ich rozliczenia podatkowe są prawidłowe, mogą wnioskować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Stosowanie się wnioskodawcy do jej treści chroni go przed negatywnymi skutkami podatkowymi, ale wyłącznie przy założeniu, że stan faktyczny, który podano we wniosku, nie różni się od rzeczywistości. Jeśli skarbówka wykryje w trakcie kontroli takie rozbieżności, to ochrona podatnikowi nie przysługuje.

Na większą ochronę mogą liczyć podatnicy wnioskujący do dyrektora KIS o wydanie WIS (w zakresie właściwej stawki VAT), WIA (w zakresie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego) lub wiążących informacji taryfowych i informacji o pochodzeniu towaru na potrzeby rozliczeń celnych. Dyrektor KIS przed wydaniem takiego dokumentu ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe. W jego ramach może żądać od podatników przekazywania szczegółowych informacji, próbek czy dokumentacji technicznej, a na odpowiedź jest tylko siedem dni.

MF myśli o poprawkach

Zdaniem podatników i ich pełnomocników jest to stanowczo zbyt krótko, biorąc pod uwagę to, że prośby dyrektora KIS zawarte w pismach wzywających do uzupełnienia braków we wniosku są skomplikowane. W praktyce stało się to jednym z ważniejszych powodów, dla których podatnicy rezygnują z występowania o wiążącą ochronę przed fiskusem.

Był to też jeden z najważniejszych zarzutów, które zgłosił poseł występujący z interpelacją nr 13342. Z odpowiedzi wiceministra i szefa KAS wynika, że przynajmniej w pewnym zakresie wątpliwości posła były zasadne. System czekają więc poprawki, choć projektowane zmiany są dopiero na wstępnym etapie koncepcyjnym.

W podatkach dochodowych

Najważniejszą nowością może być zapowiedź wprowadzenia nowej, wiążącej informacji na potrzeby podatków dochodowych. W odpowiedzi na interpelację 13342 nie podano szczegółów tego rozwiązania. Przypomnijmy jednak, że na początku października wiceminister finansów Jarosław Neneman, odpowiadając na inną interpelację poselską nr 11774, zapowiedział wprowadzenie wiążącej informacji statystycznej, która ułatwi rozliczenia z podatków dochodowych.

Skorzystaliby na tym głównie podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku których stawka podatku jest uzależniona od określenia właściwej klasyfikacji statystycznej świadczonych przez nich usług (ustalenia prawidłowego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU). Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Podatkowe światełko w tunelu dla informatyków na ryczałcie? MF szykuje ułatwienia”, który został opublikowany na portalu gazetaprawna.pl. Czy rozwiązania, o których mówił szef KAS, pójdą dalej?

Klasyfikacja środków trwałych

Zdaniem Jarosława Ziółkowskiego, doradcy podatkowego w Independent Tax Advisers, resort finansów, wprowadzając wiążące informacje na potrzeby podatków dochodowych, nie powinien ograniczać się wyłącznie do kwestii PKWiU w ryczałcie.

– Powinny one również dotyczyć odpowiedniej klasyfikacji środków trwałych, co jest istotne dla określenia i stosowania właściwej stawki amortyzacji podatkowej – uważa ekspert. Dodaje, że dobrym rozwiązaniem byłoby także, aby dyrektor KIS rozpoznawał, czy dany składnik majątku stanowi odrębny środek trwały, czy jest częścią większej całości. Skorzystałyby na tym firmy korzystające z rozbudowanych linii produkcyjnych – podkreśla Jarosław Ziółkowski. Ekspert przekonuje, że gdyby zmiany weszły w życie, przyniosłyby realną ochronę podatnikom. W obecnej sytuacji występują oni o wydanie odpowiednich dokumentów przez urzędy statystyczne, a te są traktowane jako dowody podlegające ocenie przez organy podatkowe. Ochrona z tym związana jest więc iluzoryczna.

Będą inne zmiany

Zmiany, które zapowiedział Marcin Łoboda, odpowiadając na interpelację, nie ograniczają się do wiążących informacji w zakresie podatków dochodowych. MF rozpoczęło już bowiem wstępne prace nad ujednoliceniem wiążących informacji stawkowych oraz akcyzowych. Ze słów szefa KAS wynika również, że na dobrą nowinę mogą liczyć wnioskodawcy, którzy uznają, iż mają zbyt mało czasu na uzupełnienie braków formalnych we wniosku. Obecny termin na uzupełnienie braków formalnych ma bowiem zostać wydłużony do 14 dni. Niewykluczone jest też wprowadzenie innych ułatwień dla wnioskodawców o wiążące informacje – wynika z odpowiedzi na interpelację.

OPINIA

Bartosz Przybysz, doradca podatkowy i radca prawny

Zmiany mogłyby zwiększyć zaufanie do organów podatkowych

Opisane w odpowiedzi na interpelację prace MF mogłyby zachęcić podatników do większej współpracy i wymiany informacji z organami podatkowymi. Wydłużenie terminu na uzupełnienie braków formalnych wniosku sprawiłoby, że ryzyko odrzucania wniosków realnie się zmniejszy. Podatnicy zyskaliby więcej czasu na skrupulatne zebranie dokumentów, co często wymaga kontaktu z zewnętrznymi podmiotami. Zmniejszyłoby to prawdopodobieństwo pomyłek, co ograniczyłoby ryzyko konieczności ponownego składania wniosków. Ujednolicenie WIS i WIA oraz rozwinięcie zakresu odpowiedzi dyrektora KIS o podatki dochodowe przyczyniłoby się zaś do stworzenia jednolitego i spójnego mechanizmu rozstrzygania wątpliwości podatkowych w różnych obszarach. Powstałby w ten sposób spójny system rozstrzygania wątpliwości pochodzący z tego samego źródła, zamiast kilku rozproszonych procedur. Skorzystałyby również organy podatkowe – zyskałyby powtarzalny i ustandaryzowany model działania w podobnych sprawach. W dłuższej perspektywie mogłoby to przełożyć się na większe zaufanie do systemu podatkowego oraz mniejszą liczbę składanych wniosków i skarg.