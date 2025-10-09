Jeśli takie dokumenty zaczną być wydawane, to skorzystaliby na tym np. informatycy, którzy spierają się z fiskusem o właściwą stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przypomnijmy, że stawki ryczałtu określone są w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 843 ze zm.). Usługi do których odnosi się przepis są dodatkowo definiowane przez ich grupowanie w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Innymi słowy właściwe informacje statystyczne decydują o wysokości podatku płaconego od przychodu. Poseł, który wystąpił z interpelacją nawiązał w tym kontekście do wspomnianych problemów informatyków.

Przypomnijmy, że zasady ich opodatkowania zmieniły się w 2022 r., gdy w życie weszła nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych określana potocznie jako Polski Ład. Obniżyła ona z 15 proc. do 12 proc. stawkę podatku od przychodów związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0.), oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2.), doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1.). Złą nowiną była za to restrykcyjna wykładnia fiskusa, który zaczął uważać, że coraz większa ilość usług informatycznych jest opodatkowana stawką 12 proc., a nie niższą 8,5 proc.

Problemy podatników z klasyfikacją statystyczną usług

Informatycy, którzy chcą potwierdzenia, że mogą płacić mniejszy podatek starają się w związku z tym o własną interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aby prawidłowo opisać we wniosku stan faktyczny, muszą jednoznacznie podać w nim PKWiU świadczonej przez siebie usługi. W tym celu występują o wydanie opinii przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W interpelacji poseł skrytykował praktykę wydawania takich opinii.

Zwrócił uwagę, że niektórzy przedsiębiorcy czekają na nie nawet rok, a dodatkowo łódzki urząd statystyczny często żąda od nich podania dodatkowych informacji np. przedstawienia szczegółowego opisu usług oraz przedłożenia umowy o świadczenie usług. Co więcej łódzki urząd wydając swoje opinie potrafi przedstawić kilka możliwych grupowań PKWiU, co w praktyce czyni taką odpowiedź mało pomocną. Podatnicy nie mają w związku z tym pewności czy płacąc 8,5 proc. ryczałt płacą za mało lub czy nie nadpłacają płacąc 12 proc. ryczałtu. Poseł zapytał w związku z tym czy MF rozważa zmiany przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku, tak aby klasyfikacja PKWiU nie przekładała się na wysokość podatku. Interesowało go również czy rozważane są zmiany, które usprawnią działalność łódzkiego urzędu statystycznego.

Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w przepisach o ryczałcie

W odpowiedzi wiceminister finansów Jarosław Neneman wykluczył zmiany w ustawie o ryczałcie. Dodał, że w sprawie przepisów związanych z klasyfikacją statystyczną nie będzie też wydana interpretacja ogólna. Przypomniał, że dyrektor KIS wydając interpretacje indywidualne nie może prowadzić postępowania dowodowego, a więc bazuje na tym co zostanie mu przekazane we wniosku przez podatnika. Z tych właśnie powodów zdaniem wiceministra dyrektor KIS nie może samodzielnie decydować o klasyfikacji statystycznej na potrzeby podatków dochodowych. Wiceminister nie nawiązał w tym kontekście do wyroków sądowych, które prezentowały odmienne stanowisko (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 179/16).

Dobrą nowiną dla podatników może być za to fakt, iż MF „rozważy” wprowadzenie wiążących informacji statystycznych na wzór obecnie funkcjonujących wiążących informacji akcyzowych i stawkowych. Fiskus wyjaśniałby w nich jak klasyfikować statystycznie towary i usługi na potrzeby wyliczenia podatku dochodowego, a jego odpowiedź byłaby w tym zakresie wiążąca.

Urząd Statystyczny w Łodzi skraca czas wydawania opinii PKWiU

Odpowiedzi udzielane przez urząd statystyczny w Łodzi nie są bowiem wiążące i nie są wydawane w jakimkolwiek sformalizowanym trybie jak np. decyzje administracyjne czy interpretacje indywidualne – przypomniał wiceminister. Opinie są przy tym oparte o to napisze sam wnioskodawca, co przekłada się na dużą ilość wezwań do uzupełnienia stanu faktycznego. Tylko w 2025 r. było ich już 650. Zdaniem wiceministra obecny czas oczekiwania na wydanie opinii jest już krótszy niż sugerował poseł. Wynosi on nie więcej niż trzy miesiące. Skąd w takim razie wziął się nawet roczny termin o którym mówił poseł? Wiceminister tłumaczył to ogromną popularnością ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych związaną z rozwiązaniami wprowadzonymi przez Polski Ład. W konsekwencji w 2022 r. liczba wniosków o wydanie opinii statystycznych wyniosła 12380 podczas gdy w 2020 r. było ich 4517, a w rok później 6344. Wiceminister przyznał również, że opinie łódzkiego urzędu mogą sugerować kilka możliwych grupowań PKWiU, jeśli opis stanu faktycznego nie był wystarczająco precyzyjny. Ostateczny wybór klasyfikacji statystycznej zawsze należy do wnioskodawcy – podsumował.

Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana z 7 października 2025 r. na interpelację poselską nr 11774

OPINIA

Bartosz Przybysz, doradca podatkowy w Advena Tributa

Światełko w tunelu dla podatników

Odpowiedź MF, choć wskazuje, że dyrektor KIS nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług dla celów ustalenia stawki ryczałtu (co pozostaje tematem kontrowersyjnym w świetle orzecznictwa), daje jednak pewne światełko w tunelu. Resort rozważa wprowadzenie nowego, wiążącego instrumentu klasyfikacyjnego, który pozwalałby podatnikom uzyskać potwierdzenie właściwego kodu PKWiU na potrzeby podatków dochodowych. Takie narzędzie, jeśli powstanie, może realnie ograniczyć spory z fiskusem i zwiększyć pewność prawa. Co więcej, mogłoby poprawić ściągalność podatków, bo dziś interpretacje nierzadko są „zakrzywione” przez błędną samoklasyfikację usług dokonywaną przez podatników.