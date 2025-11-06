Urzędy skarbowe nie pracują

Najbliższy poniedziałek, 10 listopada 2025 r., został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. W związku z tym tego dnia urzędy skarbowe będą nieczynne. Jest to związane ze świętem Wszystkich Świętych, które w tym roku przypadało w sobotę.

Sprawę można załatwić wcześniej

Kto ma pilną sprawę, może ją załatwić w US jeszcze w czwartek lub piątek (6 lub 7 listopada 2025 r.). Przypomnijmy, że w tym celu najlepiej jest jednak umówić się na wizytę. Można to zrobić: internetowo za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl, logując się do swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym, telefonicznie (poprzez infolinię KAS) i osobiście w urzędzie skarbowym.

Na koncie w e-US

Warto jednak pamiętać, że niektóre sprawy można załatwić na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym, do którego można się zalogować na stronie www.podatki.gov.pl. Jest on dostępny każdego dnia przez 24 godziny na dobę. Można się do niego zalogować poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się profilem zaufanym, e-dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Można w tym celu skorzystać też z aplikacji mobilnej.

Usługi w e-US

W e-US można otrzymać np. zaświadczenia o:

niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W),

wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU),

wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF).

Można też składać różne deklaracje i wysyłać pisma.

Przypomnijmy, że konto w e-US umożliwia dwustronną komunikację podatnika z fiskusem. Aby jednak organy mogły odpowiedzieć, podatnik na swoim koncie w e-US musi udzielić zgody na doręczanie pism elektronicznie.