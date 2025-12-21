- Komu przysługuje ulga prorodzinna?
- Wysokość ulgi prorodzinnej w 2026 roku
- Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?
- Przykładowe rozliczenia ulgi prorodzinnej 2026
- Ulga prorodzinna a inne świadczenia
- Podsumowanie
- FAQ
Komu przysługuje ulga prorodzinna?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, którzy w roku podatkowym faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem. W 2026 roku zasady pozostaną niezmienione w stosunku do poprzednich lat.
Prawo do ulgi przysługuje w przypadku:
- wychowywania dziecka małoletniego (do ukończenia 18 lat),
- dziecka do 25. roku życia uczącego się w szkole lub na studiach, jeśli nie uzyskuje ono dochodów przekraczających ustawowy limit (z wyjątkiem renty rodzinnej),
- dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – bez względu na wiek, jeśli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Wysokość ulgi prorodzinnej w 2026 roku
W 2026 roku ulga prorodzinna wyniesie:
- 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
- 2 000,04 zł na trzecie dziecko,
- 2 700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
Kwoty te odlicza się od podatku, a w przypadku braku wystarczającej kwoty podatku – można uzyskać zwrot niewykorzystanej części ulgi.
W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, limit dochodów pozostaje bez zmian – 112 000 zł rocznie. Dla osób samotnie wychowujących dziecko limit dochodów wynosi 56 000 zł. Dla rodzin z trojgiem i większą liczbą dzieci limity nie obowiązują.
Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?
Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu PIT-36 lub PIT-37 za rok 2025 oraz dołączyć załącznik PIT/O.
Krok po kroku:
- Wybierz właściwy formularz PIT (najczęściej PIT-37 dla osób pracujących na etacie lub PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych).
- W części dotyczącej ulg i odliczeń wpisz liczbę dzieci oraz kwoty przysługujące na każde z nich.
- Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, pamiętaj, że ulga przysługuje Wam łącznie – możecie ją podzielić w dowolnej proporcji.
- Dołącz załącznik PIT/O, w którym podajesz dane identyfikacyjne dzieci.
- Sprawdź poprawność obliczeń i podpisz deklarację – możesz złożyć ją elektronicznie przez system e‑Urząd Skarbowy.
Przykładowe rozliczenia ulgi prorodzinnej 2026
Przykład 1 – rodzina z jednym dzieckiem
Rodzice wychowujący jedno dziecko mogą odliczyć 1 112,04 zł od podatku. Jeśli ich łączny dochód nie przekracza 112 000 zł, przysługuje im pełna kwota ulgi.
Przykład 2 – rodzina z trojgiem dzieci
W przypadku trójki dzieci ulga wynosi łącznie 4 812,08 zł (1 112,04 zł + 1 112,04 zł + 2 000,04 zł). Jeśli podatek jest niższy, rodzina może uzyskać zwrot niewykorzystanej części ulgi.
Przykład 3 – samotny rodzic
Samotny rodzic wychowujący dziecko i osiągający dochód do 56 000 zł ma prawo do odliczenia pełnej kwoty ulgi – 1 112,04 zł.
Ulga prorodzinna a inne świadczenia
Ulga prorodzinna nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia, takich jak świadczenie Rodzina 800+, ulga na powrót czy ulga dla dużych rodzin. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem dochody obojga są sumowane, co może wpłynąć na limit ulgi.
Podsumowanie
Ulga prorodzinna w 2026 roku pozostanie bez zmian. Nadal obowiązywać będą te same kwoty odliczeń oraz limity dochodów, co w roku poprzednim. To oznacza, że podatnicy mogą planować swoje rozliczenia bez obaw o dodatkowe modyfikacje przepisów czy nowe warunki korzystania z ulgi.
FAQ
Kto ma prawo do ulgi prorodzinnej w 2026 roku?
Z ulgi mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni i rodziny zastępcze wychowujące dzieci, przy zachowaniu limitów dochodów.
Ile wynosi ulga prorodzinna w 2026 roku?
Wysokość ulgi wynosi 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2 000,04 zł na trzecie oraz 2 700 zł na czwarte i kolejne.
Jak rozliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2025?
Ulga rozliczana jest w formularzach PIT‑36 lub PIT‑37 z załącznikiem PIT/O – można ją złożyć elektronicznie.
Czy ulga prorodzinna 2026 łączy się z programem Rodzina 800+?
Tak, ulga podatkowa nie wpływa na prawo do świadczenia 800+.
Czy zasady ulgi prorodzinnej zmienią się w 2026 roku?
Nie, w 2026 roku ulga prorodzinna pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję