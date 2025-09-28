Podatnik, który chce sprawdzić w e-US całkowitą kwotę zaległości wobec fiskusa, nie powinien się opierać na informacjach w usłudze „Rozliczenia”. Tam zobaczy tylko należność główną bez odsetek i kosztów egzekucyjnych.

Jeśli zaś chce opłacić zadłużenie za pośrednictwem internetowej platformy resortu, to nawet opcja „przelew natychmiastowy” nie zagwarantuje, że skarbówka otrzyma pieniądze w terminie. Takie problemy zasygnalizowali nam czytelnicy.

Zapytaliśmy więc o to Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi wynika, że MF jest świadome niedoskonałości e-US i przyznaje też, że pracuje już nad rozwiązaniami systemowymi, które je wyeliminują. Wniosek jest jeden – do tego czasu podatnicy muszą mieć się na baczności.

e-Urząd Skarbowy – nowoczesny sposób załatwiania spraw podatkowych

Przypomnijmy, że e-Urząd Skarbowy został uruchomiony przez Krajową Administrację Skarbową 1 lutego 2021 r. Ta internetowa platforma pozwala „szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku”.

e-US jest systematycznie rozwijany i pojawia się w nim coraz więcej usług, o czym informujemy na łamach DGP. Każdy podatnik może z nich skorzystać, logując się do swojego konta na stronie www.podatki.gov.pl za pomocą np. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej czy też aplikacji mObywatel. Pod koniec stycznia 2025 r. udostępniona została też aplikacja mobilna, dzięki której z e-US można korzystać przez smartfona.

Ważnymi usługami, które interesują podatników, są: możliwość śledzenia swoich rozliczeń i opłacenia ewentualnych zaległych podatków. Niestety, historie naszych czytelników potwierdzają, że w tym zakresie e-US nie działa idealnie.

Problemy w e-US – czego podatnicy powinni być świadomi

Podatnicy, którzy chcą sprawdzić wysokość swojego zadłużenia wobec fiskusa, w usłudze „Rozliczenia” na koncie w e-US zobaczą wyłącznie należność główną (niezapłacony podatek). A co z odsetkami? Co z ewentualnymi kosztami egzekucyjnymi?

Te informacje nie są podawane w systemie. Jest to kłopotliwe nie tylko dla zadłużonego, ale także dla pracowników US. Jak przyznaje pracownik jednego z urzędów skarbowych, który chce zachować anonimowość, zdarza się, że zadłużeni podatnicy sprawdzają swój status zaległości w e-US, płacą podaną kwotę (a więc bez odsetek) i narażają się w ten sposób na działania egzekucyjne.

– Znam też przypadek, gdy na koncie w e-US podatnik widział, że nie zalega wobec urzędu, a my ściągaliśmy z niego zaległe koszty egzekucyjne – mówi nasz rozmówca. Jak dodaje, zdarza się, że podatnicy, wobec których wydano decyzje o rozłożeniu zaległości na raty, płacą tyle, ile widzą w e-US, a nie kwotę z decyzji urzędu. Za każdym razem obie strony narażają się więc na nieporozumienia.

Poprawki w e-US a interes fiskusa – najnowsze zmiany i zalecenia

Eksperci nie kryją w związku z tym krytyki wobec resortu finansów. – To spory problem, jeśli chodzi o funkcjonalność e-US. Każdy podatnik powinien mieć jasno wskazane, jakie ciążą na nim należności wobec Skarbu Państwa – komentuje Jakub Warnieło, doradca podatkowy, szef zespołu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych MDDP.

Co na to Ministerstwo Finansów? Resort w odpowiedzi na pytanie DGP przyznał, że problem istnieje. Wskazał jednak, że podatnik może poznać swoje całe zadłużenie, korzystając z opcji „Opłać” dostępnej na ekranie „Szczegóły transakcji wybranego rodzaju podatku”. „Po uruchomieniu wskazanej funkcji klient otrzymuje informację o kwocie należności głównej i aktualnej kwocie odsetek, opłaty prolongacyjnej (dane prezentowane są w oddzielnych wierszach). Funkcja »Opłać« w e-Urzędzie Skarbowym umożliwia podatnikowi zmodyfikowanie kwoty do zapłaty i doliczenie ewentualnych kosztów upomnienia – tłumaczy MF. Całość odpowiedzi resortu prezentujemy w ramce. Co o tym sądzą eksperci?

Planowane usprawnienia w e-Urzędzie Skarbowym w 2025 roku

– To system powinien być dla podatnika, a nie podatnik dla systemu – komentuje Jakub Warnieło. Podobnego zdania jest radca prawny Łukasz Drożdżowski.

– Od przeciętnego użytkownika e-US, który postrzega ten portal jako zaawansowane rozwiązanie technologiczne, nie można oczekiwać, że podejmie dodatkowe kroki, aby manualnie skorygować należności do zapłaty – mówi ekspert. Jego zdaniem informacja o tym powinna być wyraźnie wskazana w usłudze „Rozliczenia”. Łukasz Drożdżowski sugeruje w związku z tym, aby w e-US zamieszczony został link do Q&A (pytania i odpowiedzi) lub do zbiorczej informacji na temat zasad funkcjonowania poszczególnych usług, w tym o konieczności podjęcia przez użytkowników dodatkowych kroków.

Z odpowiedzi MF wynika, że pracuje już nad rozwiązaniem. „Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem usługi »Rozliczenia« w e-Urzędzie Skarbowym w zakresie prezentowania należnych kosztów upomnienia, o ile nie zostały zapłacone” – poinformowało MF.

Kłopot z ustaleniem całkowitej wysokości zadłużenia wobec skarbówki to jednak nie koniec pułapek, które mogą na nas czyhać w e-US. Na problemy naraża się również ten, kto chce opłacić zaległość za pośrednictwem opcji „przelew natychmiastowy”. Wystąpią one, jeśli zdecyduje się opłacić zaległość na ostatnią chwilę.

Potwierdza to historia naszego czytelnika. US poinformował go o niewielkiej niedopłacie podatku, a czytelnik zapłacił tę kwotę za pośrednictwem opcji „przelew natychmiastowy”. W efekcie doczekał się zajęcia komorniczego.

„Płatność może i jest natychmiastowa, ale jej przetworzenie już nie. Jako że US nie zdołał zaksięgować tej wpłaty przez kilka dni, zdecydował się na zajęcie komornicze na kwotę 16 zł. Ostatecznie powstała nadpłata w wysokości 32 zł” – pisze czytelnik.

Dlaczego do tego doszło? MF informuje, że wpłaty dokonane w aplikacji e-US są widoczne w zakładce „Rozliczenia” dopiero następnego dnia po ich zaksięgowaniu przez właściwy urząd skarbowy. W zależności od metody płatności jest to odpowiednio:

• w przypadku karty płatniczej i bliku – najwcześniej na trzeci dzień roboczy od dnia dokonania wpłaty,

• w przypadku przelewu elektronicznego – najwcześniej na drugi dzień roboczy od dnia dokonania wpłaty.

Zbyt późna zapłata zaległości rodzi więc problemy dla podatnika. Ministerstwo przyznaje, że analizuje zgłoszenia użytkowników serwisu, w tym również te dotyczące opisanego przypadku. „Przygotowywane są rozwiązania systemowe, które pozwolą wyeliminować tego typu sytuacje” – uspokaja MF.

Większa wyrozumiałość urzędników w e-US – jak to wpływa na podatników

Jak podkreśla Jakub Warnieło, skoro e-US umożliwia płatność podatku różnymi metodami (kartą płatniczą, blikiem, przelewem), to Ministerstwo Finansów powinno zadbać, aby podatnik nie poniósł konsekwencji związanych z czasem zaksięgowania wpłaty.

Ekspert zwraca w tym kontekście uwagę na zachowanie pracowników US.

– Urzędnikom zbyt często „opłaca się” od razu rozpocząć egzekucję, bo po stronie podatnika powstaną dodatkowe należności na rzecz Skarbu Państwa, tj. koszty egzekucyjne. Niewiele ma to wspólnego z zasadą działania w zaufaniu do podatników – mówi doradca podatkowy z MDDP.

Jakub Warnieło zwraca też uwagę, że podatnik często wpłaca kwotę zaległości razem z zaniżoną kwotą odsetek. Wówczas po jego stronie nadal pozostaje niewielka kwota do uregulowania.

Zdaniem eksperta MDDP w takiej sytuacji należałoby skontaktować się z podatnikiem i poinformować o konieczności dopłaty. Jak podkreśla, podatnik, dokonując wpłaty, jasno pokazał, że nie ma zamiaru uchylać się od uregulowania zobowiązania, a nieprawidłowa kwota zazwyczaj wynika ze zwykłego błędu.

– Wystarczyłoby więcej woli współdziałania ze strony urzędników i ludzkiego podejścia do podatników – podsumowuje Jakub Warnieło.