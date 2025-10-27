Autor petycji o to właśnie postulował - aby resort udostępnił możliwość składania informacji poprzez system e-Deklaracje oraz e-Urząd Skarbowy.

Przypomnijmy, że VAT-S1M i VAT-S1K to informacje o spisie z natury – jedna jest miesięczna, druga kwartalna. Podatnicy muszą ją przesłać w razie:

rozwiązania spółki,

zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo

wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

W informacji trzeba wykazać ustaloną na podstawie spisu wartość towarów i kwotę podatku należnego (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

Można złożyć w e-US

W odpowiedzi na petycję MF wyjaśniło, że już od początku 2025 r. podatnicy mogą składać informację o spisie z natury (VAT-S1M i VAT-S1K) po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego na stronie www.podatki.gov.pl. Należy przejść następującą ścieżkę: Deklaracje - złóż e-Deklaracje - VAT Podatek od towarów i usług - VAT-S1M lub VAT-S1K.

Obowiązek zostanie zniesiony

Ministerstwo planuje natomiast likwidację obowiązku składania VAT-S1M i VAT-S1K. Już dziś – jak uzasadnia – organy nie potrzebują takiej odrębnej informacji, bo potrzebne dane otrzymują w JPK_VAT.

Zmiana jest zawarta w projekcie nowelizacji ustaw o VAT oraz o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nr UD314). Projekt jest obecnie w konsultacjach. Pisaliśmy o nim szerzej w artykule „Split payment nie powstrzymał oszustów. Będą kolejne uszczelnienia VAT” (DGP nr 203/2025).

Odpowiedź z 8 października 2025 r. udzielona przez Maję Kowalewską, zastępcę dyrektora departamentu VAT w MF na petycję, znak sprawy PT3.056.I.2025