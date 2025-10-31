O planach Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej.

Związane z KSeF

Przede wszystkim resort ma wdrożyć Krajowy System e-Faktur. Przypomnijmy, że faktury za jego pomocą będą musieli wystawiać:

- od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,

- od 1 kwietnia 2026 r. pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców (u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie) – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Już od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy będą mogli wysyłać w krajowym systemie faktury z załącznikiem. W tym celu jednak przedsiębiorca będzie musiał złożyć zgłoszenie w e-Urzędzie Skarbowym, informując o takim zamiarze szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dopiero po otrzymaniu przez podatnika potwierdzenia mailowego o możliwości wystawiania i przesyłania do KSeF faktur z załącznikiem będzie można korzystać z tej funkcji.

W związku z tym MF udostępni formularz KSeF ZGL_ZAL, który umożliwi zgłoszenie o zamiarze wystawiania i przesyłania do KSeF faktur z załącznikiem (zgłoszenie o zamiarze zaprzestania wysyłania takich faktur z załącznikiem).

Inne zmiany w e-US

W IV kwartale 2025 r. oraz I kwartale 2026 r. ministerstwo finansów chce też w e-US:

- udostępnić (jak robi to co roku) wstępnie wypełnione przez administrację skarbową rozliczenia roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2025 r. (tzw. usługa Twój e-PIT),

- wdrożyć usługę polegającą na możliwości uzyskania przez podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT lub podatnik VAT-UE,

- udostępnić konta osobie trzeciej.

Wdrożenie tej ostatniej usługi Ministerstwo Finansów zapowiadało już w ubiegłym roku (patrz tutaj). Ma ona ułatwić życie biurom rachunkowym i dać im dostęp do rozliczeń klientów w e-US. Dziś problem w tym, że pracownicy takich biur mają problem z uzyskaniem informacji telefonicznej w tym zakresie. Telefoniczny dostęp do indywidualnych informacji o podatniku, w zakresie posiadanego umocowania, mają pełnomocnicy ogólni i osoby dysponujące pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji (UPL-1) lub pełnomocnictwem szczególnym (PPS-1). Problem w tym, że pracownicy biur rachunkowych mają zazwyczaj UPL-1, nie mogą więc spytać o nic innego, jak tylko o podpisane przez siebie deklaracje. Teraz klient będzie mógł udostępnić im swoje konto w e-US.