Kasowy PIT – funkcjonuje od roku

Przypomnijmy, że przepisy o kasowym PIT weszły w życie z początkiem 2025 r. Pozwalają one na płacenie podatku dochodowego nie w momencie wystawienia faktury, tylko dopiero po otrzymaniu należności od odbiorcy towarów lub usług. Metodę tę można stosować jedynie do transakcji między przedsiębiorcami (B2B). Nie jest dozwolona przy sprzedaży na rzecz konsumentów.

Kasowy PIT jest przewidziany tylko dla mniejszych przedsiębiorców, tj. takich, których przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyły w poprzednim roku 1 mln zł. Z kasowego PIT mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający biznes.

Więcej podatników będzie mogło stosować kasowy PIT

Kasowy PIT miał ułatwić życie przedsiębiorcom, bo pozwala rozliczać podatek dochodowy dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Jednak zainteresowanie nim okazało się bardzo małe. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że kasowy PIT wybrało niespełna 1673 podatników.

Aby więcej podatników mogło korzystać z tej metody rozliczeń, zostanie podwyższony limit przychodów do 2 mln zł. To oznacza, że podatnik, który w 2025 r. będzie miał przychody z działalności gospodarczej nie wyższe niż 2 mln zł, będzie mógł w 2026 r. wybrać kasowy PIT.