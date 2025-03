Dodatkowa biurokracja i ryzyko błędów

Paweł Nocznicki, partner w Stone&Feather Tax Advisory

Trudno się dziwić nikłemu zainteresowaniu nową formą rozliczenia. Problemy, które stanowią główną barierę jej stosowania, były już sygnalizowane przez ekspertów na etapie prac nad tym rozwiązaniem. Kasowy PIT miał ułatwić życie przedsiębiorcom, pozwalając na rozliczanie podatku dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty. W teorii brzmiało to korzystnie, ale w praktyce oznacza duże obciążenie księgowe i dodatkowe obowiązki administracyjne. Każda faktura musi być powiązana z konkretną płatnością, co wymaga stałej kontroli rachunku bankowego i prowadzenia szczegółowej ewidencji wpływów. Dodatkową trudność stanowi różnorodność metod płatności – gotówka, kompensaty, płatności w ratach, przelewy czy BLIK – co komplikuje proces właściwego przypisania wpłat do faktur. Jeśli do tego dodamy częste nieprecyzyjne opisy przelewów, które utrudniają ich identyfikację, powstaje złożony system wymagający stałego monitorowania i dopasowywania dokumentów.

Dodatkowe trudności pojawiają się przy podziale na transakcje z firmami i konsumentami, ponieważ te drugie nie podlegają metodzie kasowej. Osobno rozlicza się także sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych, które również są wyłączone z tej formy opodatkowania.

W efekcie przedsiębiorca musi prowadzić bardziej skomplikowaną księgowość, śledzić status każdej płatności i regularnie weryfikować dokumenty. To dodatkowe obciążenie wpływa także na koszty obsługi księgowej, które są szczególnie istotne dla mikroprzedsiębiorców – a to właśnie do nich miało być skierowane to rozwiązanie.

Kasowy PIT miał wspierać małe firmy, jednak zamiast realnych ułatwień wprowadził dodatkową biurokrację i zwiększył ryzyko błędów w rozliczeniach. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy podchodzą do niego z rezerwą.