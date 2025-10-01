Natomiast średnia przekazywanych wpłat wyniosła 140 zł (w 2024 r. było to 128 zł).

Cztery OPP najhojniej obdarowane

W sumie w 2025 r. obdarowanych zostało 9213 organizacji, czyli o 141 więcej niż w 2024 r.

Jak co roku prawie jedną trzecią całej kwoty otrzymały cztery organizacje. Najwięcej dostała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – ponad 375,1 mln zł (o ok. 41 mln zł więcej niż rok wcześniej). Pozostałe trzy organizacje to: Fundacja Siepomaga, która otrzymała 199,3 mln zł (w 2024 r. było to o 63,2 mln zł mniej), Avalon – 108,2 mln zł (w 2024 r. o 13 mln zł mniej) i Fundacja „Serce dla maluszka” – prawie 94 mln zł (w 2024 r. otrzymała 72,2 mln zł).

Z jakich deklaracji podatkowych przekazywano 1,5 proc. PIT?

Z informacji MF wynika, że pieniądze z 1,5 proc. PIT z rozliczenia za 2024 r. (złożonych w 2025 r.) na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak w roku ubiegłym, zostały przekazane na podstawie wniosków podatników zawartych w zeznaniach podatkowych składanych do urzędów skarbowych, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego według skali podatkowej, w tym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),

- podatku dochodowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19 proc. (PIT-36L, PIT-36LS),

- podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),

- podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),

- dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC),

Zostały one też wykazane w oświadczeniu o przekazaniu 1,5 proc. PIT organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) w przypadku podatników uzyskujących dochody jedynie za pośrednictwem organu rentowego (np. emerytów).