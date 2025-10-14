Niekorzystne przepisy dotyczące strat

Dziś jeżeli akcje i inne papiery wartościowe zostaną przymusowo umorzone na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z 10 czerwca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 643), to straty powstałej w ten sposób nie może odliczyć od innych przychodów z kapitałów pieniężnych. To właśnie ma się zmienić od 2026 r.

Planowane zmiany dotyczące przymusowego umorzenia

Przyjęty przez rząd projekt ma to zmienić. W tym celu ma zostać wprowadzony art. 22 ust. 1v w ustawie o PIT. Zgodnie z nim w przypadku umorzenia akcji lub innych papierów wartościowych na podstawie decyzji wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przyjmuje się, że wystąpiło ich odpłatne zbycie.

Wydatki na objęcie lub nabycie tych akcji lub innych papierów wartościowych, w części niezaliczonej wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów maja być uważane za koszty uzyskania przychodów:

a) poniesione w roku podatkowym, w którym te akcje lub papiery wartościowe zostały umorzone, choćby w tym roku podatnik nie uzyskał przychodów opodatkowanych zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy oPIT, oraz

b) uwzględniane w roku podatkowym, o którym mowa w lit. a, przy określaniu: – dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, albo – dochodu z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT.

Zmiana ma dotyczyć tylko wydatków poniesionych po 31 grudnia 2025 r.