We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajęła się projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Wprowadzone przez komisję poprawki miały charakter porządkujący, legislacyjny i redakcyjny; nie zmieniają merytorycznie treści projektowanej ustawy.

Poprawka PiS odrzucona

Komisja odrzuciła poprawkę PiS, która przewidywała wyłączenie SKOK-ów i banków spółdzielczych z podwyżki CIT-u. Takiej zmianie przeciwny był resort finansów, argumentując to potrzebami budżetu. Posłowie PiS zapowiedzieli złożenie tzw. wniosku mniejszości w tej sprawie.

Projekt zakłada podniesienie stawki podatku CIT płaconego przez banki do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, będą płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc.

Obniżka podatku bankowego

W propozycji nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – 1 stycznia 2027 r. (PAP)