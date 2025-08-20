Najwyraźniej Ministerstwo Finansów chce zachęcić do korzystania z tej formy rozliczania się z fiskusem, bo dotychczas – jak informowaliśmy w marcu 2025 r. – kasowy PIT nie cieszył się popularnością. Wybrało go - według stanu na 25 lutego 2025 r. - niespełna 1673 podatników. Pisaliśmy o tym w artykule „Porażka kasowego PIT. Mało kto chce go stosować” (DGP nr 47/2025).

Podwyższenie limitu to jedyna zmiana przewidziana w opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o PIT (a konkretnie w art. 14c ust. 1 pkt 1). Ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Na razie musi jeszcze zostać przyjęta przez rząd i uchwalona przez parlament.

Kasowy PIT. Wzrośnie limit przychodów

Jeżeli tak się stanie, to od 1 stycznia 2026 r. kasowy PIT będą mogli stosować przedsiębiorcy, którzy:

będą rozpoczynać dopiero prowadzenie działalności gospodarczej lub

będą mieć w poprzednim roku (czyli w 2025 r.) nie więcej niż 2 mln zł (obecnie – 1 mln zł) przychodów z tej działalności. W przedsiębiorstwie w spadku uwzględnia się również przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez zmarłego przedsiębiorcę.

Nie będzie miała znaczenia wysokość przychodów osiągniętych na bieżąco, tj. w roku stosowania kasowego PIT. Jeżeli podatnik w danym roku osiągnie ponad 2 mln zł przychodów, to będzie mógł kontynuować metodę kasową. Prawo do niej straci od następnego roku podatkowego.