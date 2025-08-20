Najwyraźniej Ministerstwo Finansów chce zachęcić do korzystania z tej formy rozliczania się z fiskusem, bo dotychczas – jak informowaliśmy w marcu 2025 r. – kasowy PIT nie cieszył się popularnością. Wybrało go - według stanu na 25 lutego 2025 r. - niespełna 1673 podatników. Pisaliśmy o tym w artykule „Porażka kasowego PIT. Mało kto chce go stosować” (DGP nr 47/2025).
Podwyższenie limitu to jedyna zmiana przewidziana w opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o PIT (a konkretnie w art. 14c ust. 1 pkt 1). Ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Na razie musi jeszcze zostać przyjęta przez rząd i uchwalona przez parlament.
Kasowy PIT. Wzrośnie limit przychodów
Jeżeli tak się stanie, to od 1 stycznia 2026 r. kasowy PIT będą mogli stosować przedsiębiorcy, którzy:
- będą rozpoczynać dopiero prowadzenie działalności gospodarczej lub
- będą mieć w poprzednim roku (czyli w 2025 r.) nie więcej niż 2 mln zł (obecnie – 1 mln zł) przychodów z tej działalności. W przedsiębiorstwie w spadku uwzględnia się również przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez zmarłego przedsiębiorcę.
Nie będzie miała znaczenia wysokość przychodów osiągniętych na bieżąco, tj. w roku stosowania kasowego PIT. Jeżeli podatnik w danym roku osiągnie ponad 2 mln zł przychodów, to będzie mógł kontynuować metodę kasową. Prawo do niej straci od następnego roku podatkowego.
Co daje kasowy PIT?
Metoda kasowa to odstępstwo od stosowanej powszechnie w podatku dochodowym metody memoriałowej, która polega na tym, że:
- przychód wykazuje się w momencie sprzedaży towaru lub wykonania usługi, nawet gdy kontrahent nie zapłacił;
- koszty uzyskania przychodu rozlicza się na podstawie otrzymanej faktury, nawet gdy podatnik za nią jeszcze nie zapłacił.
Po wybraniu kasowego PIT przedsiębiorca wykazuje:
- przychód dopiero wtedy, gdy dostanie zapłatę za sprzedany towar albo wykonaną usługę;
- koszt uzyskania przychodów (z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych) dopiero wtedy, gdy sam zapłaci za otrzymany towar lub wykonaną usługę, nie wcześniej jednak niż w dacie poniesienia kosztu.
Działalność tylko samodzielnie. Kiedy można stosować kasowy PIT?
Przypomnijmy, że warunkiem stosowania kasowego PIT jest wykonywanie działalności gospodarczej samodzielnie. To oznacza, że osoby prowadzące działalność w spółce osobowej (cywilnej, jawnej, partnerskiej) nie mogą i nadal nie będą mogły wybrać w tym zakresie kasowego PIT.
Ważne
Samodzielne prowadzenie działalności nie oznacza, że w tej działalności podatnik nie może zatrudniać pracowników.
Kasowy PIT nie przy księgach rachunkowych
Kasowy PIT jest wykluczony także przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, mimo że akurat w tym wypadku jego stosowanie byłoby dużo prostsze, bo przy prowadzeniu takich ksiąg rozlicza się wyciągi bankowe. Ewidentnie jednak nowe rozwiązanie jest skierowane wyłącznie do mniejszych przedsiębiorców, na co wskazuje niski dopuszczalny pułap rocznych przychodów – obecnie 1 mln zł, a po zmianie – 2 mln zł.
Trzeba zawiadomić urząd. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc zastosować kasowy PIT?
Chcąc wybrać kasowy PIT, trzeba złożyć do 20 lutego danego roku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku, to oświadczenie o wyborze metody kasowej musi złożyć do:
- 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- końca roku podatkowego, jeżeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w grudniu.
Kto wybierze metodę kasową, musi ją stosować przez cały rok. Wybór dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik do 20 lutego danego roku zawiadomi pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z metody kasowej.
