Chociaż nowoczesne kasy fiskalne online lub wirtualne bezpośrednio przekazują dane do Krajowej Administracji Skarbowej, podatnicy nadal muszą drukować wystawiane na nich raporty fiskalne oraz inne dokumenty. Obowiązek ten zostanie zniesiony. Dokumenty nadal będą wystawiane, tak jak do tej pory, w postaci elektronicznej. To sam podatnik zdecyduje natomiast, czy przechowywać je wyłącznie elektronicznie, czy też w postaci wydruków. Podkreślmy – dotyczy to tylko podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas fiskalnych online lub wirtualnych.