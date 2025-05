W ramach przyjmowanego dziś przez rząd pakietu dziewięciu projektów ustaw deregulacyjnych, został podniesiony limit kwoty zwolnionej z VAT do 240 tys. zł sprzedaży rocznie z 200 tys. zł do tej pory, poinformował premier Donald Tusk.

"Na to czekali przedsiębiorcy i rzemieślnicy, by poluzować trochę kwestię VAT-u. W tej chwili można nie płacić podatku VAT, jeśli nie przekroczy się limitu sprzedaży w wysokości 200 tysięcy zł rocznie - podnosimy to do 240 tys. zł rocznie. Ktoś powie: niedużo. Ale dla tych, którzy mają niewysoką sprzedaż - to możliwość odejścia od płacenia VAT-u. [...] To też jest nie tylko trochę oszczędności, ale przede wszystkim mniej biurokracji. Jest tego dużo więcej, ale chciałem pokazać te przykłady deregulacji, by wszyscy zobaczyli, że to jest duży impet i to będzie duża zmiana" - powiedział premier.

Pod koniec kwietnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął 9 projektów deregulacyjnych, którym Rada Ministrów miała zająć się 6 maja.