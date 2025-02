Otrzymany w ramach konsorcjalnych rozliczeń zwrot kosztów nie jest świadczeniem wzajemnym, nie stanowi więc wynagrodzenia za czynności podlegające VAT – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku z tym zmienił interpretację indywidualną z 10 października 2024 r., w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatek jest należny (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.568.2024.2.KW).

Koszty eksploatacyjne

Chodziło o firmę A, która wspólnie z przedsiębiorstwem XYZ realizowała projekt. Przedsiębiorstwo XYZ zostało utworzone w myśl art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym UE może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne struktury niezbędne do skutecznego wykonywania unijnych programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych.

XYZ przydzieliła firmie A dofinansowanie. Był to zwrot części kosztów eksploatacyjnych.

Dyrektor KIS uznał, że w tej sprawie zwrot kosztów eksploatacyjnych był zapłatą za świadczenie usług opodatkowanych VAT. Uzasadnił to tym, że A zobowiązała się do określonego działania (tj. do wykonania czynności związanych z użytkowaniem, obsługą, serwisem, zarządzaniem itd.), a druga strona, czyli XYZ, do uiszczenia w zamian świadczenia pieniężnego w formie dofinansowania.

Szef KAS zmienił wykładnię

Do innych wniosków doszedł szef KAS. Stwierdził, że nie mamy tu do czynienia ze świadczeniem wzajemnym. Zaczął od nawiązania do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in. z 29 kwietnia 2004 r. (C-77/01). Jasno z nich wynikało, że działania wykonywane przez członków konsorcjum, zgodnie z umową ustalającą zasady działania konsorcjum oraz w odniesieniu do ustalonego udziału w nim, nie są odpłatną dostawą towarów ani świadczeniem usług.

Nie są więc opodatkowane VAT przepływy finansowe dokonywane w ramach konsorcjum, takie jak wzajemne rozliczenia zysków lub strat, gdy odpowiadają one ich udziałowi członków konsorcjum we wspólnym przedsięwzięciu (co wynika z zawartej umowy konsorcjum) i nie są związane z żadnym świadczeniem wzajemnym – stwierdził szef KAS. W związku z tym – podsumował – firma A nie płaci VAT od otrzymanego zwrotu kosztów, więc obciążając przedsiębiorstwo XYZ tymi kosztami, nie wystawia faktur.