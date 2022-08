Od 1 stycznia 2023 r. zostanie podwyższony – z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto – limit obrotów małego podatnika w VAT, co pozwala na kwartalne rozliczenie tego podatku. Ujednolicony zostanie też system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz o pochodzeniu towaru . Wszystko to wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji kilku ustaw, w tym o VAT.