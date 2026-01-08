Wniosek? Koszty ogrzewania naliczane według faktycznego zużycia ciepła należy powiększyć o odpowiednią stawkę VAT.

Takiego właśnie zdania była gmina, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wyjaśniła w nim, że jest właścicielką budynku w którym znajdują się lokale wynajmowane przez nią na cele mieszkalne. Taka usługa korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. O ile to nie budzi wątpliwości, to problem dotyczył rozliczenia dostawy ciepła. Budynek został wyposażony w centralny system ogrzewania oparty na pompie ciepła. Gmina ponosi koszty jego eksploatacji, którymi następnie według faktycznego zużycia obciąża najemców. Zgodnie z umowami mieszkańcy najpierw wpłacają zaliczki, a następnie do 30 czerwca otrzymują fakturę końcową uwzględniającą kwotę zapłaconych zaliczek względem faktycznie poniesionych kosztów ogrzewania. Do końca października 2025 r. gmina uważała, że dostawa ciepła jest elementem kompleksowej usługi najmu, a więc tak jak ona korzysta ze zwolnienia z VAT. 1 listopada 2025 r. zmieniła jednak sposób rozliczeń i wyodrębniła opłaty za centralne ogrzewanie uznając, że powinny one być opodatkowane. Powodem były interpretacje indywidualne dyrektora KIS np. wydana 5 czerwca 2025 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.123.2025.2.DS). Wynika z niej, że dostawa ciepła jest świadczeniem odrębnym od usługi najmu i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Gmina uważała w związku z tym, że dostarczając mieszkańcom ciepło świadczy odrębną, opodatkowaną usługę.

Dyrektor KIS: dostawa towarów, a nie świadczenie usług

Dyrektor KIS potwierdził także i tym razem, że opłaty za centralne ogrzewanie powinny być opodatkowane. Nie we wszystkim zgodził się jednak z gminą. Zdaniem dyrektora KIS dostawa ciepła nie jest bowiem odrębną usługą, a dostawą towarów. Potwierdza to art. 2 pkt 6 ustawy o VAT z którego wynika, iż towarem są również wszelkie postacie energii. Opodatkowanie takiej dostawy towarów nie budzi jednak wątpliwości w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE np. wyroków z 25 lutego 1999 r. (sygn. C-349/96) i z 16 kwietnia 2015 r. (sygn. C-42/14). Wyroki przesądziły, że dostawa mediów powinna być rozliczana odrębnie od najmu nieruchomości, gdy to najemca decyduje o wielkości ich zużycia. Chodzi więc o odrębne rozliczanie mediów np. ciepła np. na podstawie wskazań liczników czy podliczników. Skoro w tym przypadku tak właśnie będzie, to brak jest podstaw, aby uznać iż dostawa ciepła jest nierozerwalnie związana z usługą najmu. Gmina będzie więc świadczyć opodatkowaną dostawę towarów, która nie skorzysta ze zwolnienia z VAT – podsumował dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 grudnia 2025 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.749.2025.2.MC)