Potwierdził to po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wcześniej identycznie wypowiedział się w interpretacjach indywidualnych z 17 lipca 2025 r. (sygn. 0114-KDIP4-3.4012.277.2025.1.IG i 0114-KDIP4-3.4012.285.2025.1.APR).

Stan faktyczny był podobny. Spółka, która wystąpiła o wydanie najnowszej interpretacji, wyjaśniła, że oferuje swoje usługi za pośrednictwem internetowych stron rezerwacyjnych. Zdarza się, że klient odwołuje rezerwację już po terminie albo w ogóle nie pojawia się w hotelu. W takich sytuacjach spółka pobiera (z karty kredytowej klienta) opłatę, która ma zrekompensować stratę hotelu spowodowaną brakiem możliwości wynajęcia zarezerwowanego pokoju innemu klientowi.

…i za naruszenie regulaminu

Natomiast goście, którzy korzystają z hotelu, muszą przestrzegać regulaminu obiektu. Jeżeli to ignorują, są obciążani dodatkowymi opłatami (np. za zniszczenie hotelowego mienia, palenie wyrobów tytoniowych i używanie papierosów elektronicznych w niedozwolonych miejscach, uruchomienie czujnika dymu, nieuzasadnione użycie alarmu przeciwpożarowego, parkowanie na miejscu zastrzeżonym, uszkodzenie lub utratę wypożyczonego sprzętu, np. roweru).

Co z VAT?

Spółka uważała, że żadna z kar, które nakłada, nie jest opodatkowana VAT. Argumentowała, że nie jest to wynagrodzenie za odpłatną usługę, tylko kara mająca na celu zdyscyplinowanie gości lub zrekompensowanie szkody poniesionej przez hotel. Na poparcie swojego stanowiska przywołała wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 października 2020 r. (sygn. I FSK 1884/17) i z 29 maja 2019 r. (sygn. I FSK 672/17), w których uznano, że kary za zniszczenia w hotelu nie podlegają VAT.

Musi być nocleg

Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko w części. Potwierdził, że kary nakładane za odstąpienie od umowy noclegowej nie są opodatkowane VAT, bo nie dochodzi do wykonania usługi noclegowej, więc hotel nie pobiera wynagrodzenia za jej odpłatne świadczenie.

Inaczej jest, gdy gość, który pojawił się w hotelu, złamie jego regulamin i zostanie za to ukarany. Dyrektor KIS przywołał tu orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego wynika, że o odpłatnym świadczeniu usług można mówić, gdy między stronami istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. Tak właśnie jest w tym wypadku – stwierdził dyrektor KIS. Kara za nieprzestrzeganie regulaminu obiektu wiąże się bezpośrednio ze skorzystaniem z usługi noclegowej. To oznacza, że łączna kwota, którą zapłaci gość (wraz z ewentualną karą), będzie stanowić podstawę opodatkowania VAT usługi noclegowej – stwierdził dyrektor KIS.

Na poparcie swojego stanowiska przywołał wyrok TSUE z 20 stycznia 2022 r. (C-90/20), z którego wynikało, że opodatkowane VAT są karne opłaty za nieregulaminowe parkowanie. TSUE stwierdził, że mają one bezpośredni związek z samą usługą parkingową.

Kara za parkowanie rozliczana odrębnie

Dyrektor KIS wyjaśnił także, że spółka powinna odrębnie rozliczyć kary nakładane za nieregulaminowe parkowanie. Z parkingu nie muszą bowiem korzystać hotelowi goście. Korzystanie z parkingu jest więc odrębnym świadczeniem od usługi noclegowej. Opłaty za nieprawidłowe parkowanie są opodatkowane VAT, ale powinny być rozliczane odrębnie od karnych opłat powiązanych ze świadczeniem usługi noclegowej – wskazał dyrektor KIS.