Wystąpiła o nią spółka, która kupowała prąd od innego podmiotu, ale na własne potrzeby zużywała tylko jego część. Nadwyżkę odsprzedawała swoim klientom.

Czwartego listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243 ze zm.). Obecnie zakres tej ustawy obejmuje lata 2023–2025.

Na jej podstawie spółka dostała zaliczkę na poczet rekompensaty za ustalenie ceny prądu poniżej poziomu rynkowego. Powstał problem z VAT od tej kwoty.

Bez VAT ...

Spółka uważała, że VAT nie będzie. Przywołała art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1288 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że kwoty podobnych rekompensat nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Nie wchodzą zatem do podstawy opodatkowania VAT.

... czy z podatkiem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. W interpretacji z 29 czerwca 2023 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.269.2023.2.EW) przywołał orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, które potwierdza, że opodatkowane są wyłącznie dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług. Uznał, że taki charakter ma właśnie zaliczka na poczet rekompensaty, ponieważ ma ona związek z odsprzedażą energii elektrycznej i wpływa na cenę prądu. Gdyby nie rekompensata, to klienci spółki musieliby zapłacić za kupiony prąd – zauważył dyrektor KIS. Pominął przywołany przez spółkę art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej.

Rozstrzygnął szef KAS

Zrobił to natomiast szef KAS. W interpretacji zmieniającej wyjaśnił, że choć co do zasady zaliczka na poczet rekompensaty, którą otrzymała spółka, powinna była być uznana za dopłatę o podobnym charakterze jak dotacja lub subwencja, to jednak z uwagi na przepis szczególny środki otrzymane przez spółkę nie były opodatkowane VAT. Na poparcie tego stanowiska szef KAS przywołał korzystny dla przedsiębiorców wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2025 r. (sygn. akt I FSK 1340/24).

Interpretacja zmieniająca wydana 3 grudnia 2025 r. przez szefa KAS, sygn. DOP7.8101.116.2025.APMU