Sprawa dotyczyła spółki będącej partnerem prywatnym w przedsięwzięciu realizowanym we współpracy z miastem na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2023 poz. 1637). Umowa między spółką a miastem zakładała zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz eksploatację wielopoziomowych parkingów. Inwestycja jest realizowana na gruntach należących do miasta, które oddano spółce w dzierżawę.

W zamian za realizację tego przedsięwzięcia spółka otrzyma wyłączne prawo do eksploatacji parkingów przez 28 lat. Będzie jej przysługiwać prawo do pobierania pożytków oraz – w razie nieosiągnięcia zakładanego poziomu przychodów – ewentualna dopłata od miasta.

Budowa to tylko jeden z etapów przedsięwzięcia publiczno-prywatnego

Spółka chciała się upewnić, że wybudowanie parkingów nie jest odrębną czynnością, czyli samodzielną usługą świadczoną na rzecz miasta, lecz jedynie etapem przygotowującym do realizacji usług parkingowych. Twierdziła więc, że całość należy traktować jako jedno przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o PPP.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że w ramach umowy zawartej między spółką a miastem występuje kilka odrębnych usług: projektowa, finansowa, budowlana oraz usługa utrzymania i eksploatacji parkingów. Wobec tego roboty budowlane są opodatkowane VAT jako samodzielna usługa – wyjaśnił.

Celem jest eksploatacja parkingów

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 611/22). Orzekł, że nie można sztucznie dzielić przedsięwzięcia na kilka niezależnych usług, skoro z ekonomicznego punktu widzenia stanowi ono jedną całość. Wybudowanie parkingów nie jest celem samym w sobie ani usługą świadczoną na rzecz miasta, lecz etapem umożliwiającym późniejszą eksploatację obiektów – zauważył sąd. Podkreślił, że celem umowy PPP jest odpłatne świadczenie usług parkingowych przez partnera prywatnego, a wszystkie pozostałe czynności – w tym projektowanie, budowa i finansowanie – mają charakter pomocniczy i służą realizacji tego celu.

Zwrócił również uwagę na to, że wynagrodzeniem spółki jest prawo do eksploatacji parkingów oraz ewentualna dopłata od miasta, co uniemożliwia racjonalne wyodrębnienie części wynagrodzenia przypadającego wyłącznie na roboty budowlane.

Budowa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest odrębną czynnością

Takiego samego zdania był NSA. Uzasadniając wyrok, sędzia Maja Chodacka podkreśliła, że realizacja przedsięwzięcia opiera się na ustawie o PPP. – Ustawa ta ma na celu wsparcie realizacji zadań publicznych i niewątpliwie taki cel zostanie osiągnięty w okolicznościach tej sprawy. Wybudowanie parkingów w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie stanowi odrębnej czynności od pozostałych czynności partnera prywatnego. To element przedsięwzięcia zdefiniowanego w art. 2 pkt 4 ustawy o PPP – wyjaśniła sędzia Chodacka.

Wyrok NSA z 11 lutego 2026 r., sygn. akt I FSK 950/23