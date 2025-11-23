Kiedy trzeba się zarejestrować jako podatnik VAT w 2026 roku?

Będąc przedsiębiorcą, co do zasady masz obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT. Oznacza to, że jeśli jesteś osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą w sposób ciągły i w celach zarobkowych, powinieneś dokonać rejestracji.

W polskim porządku prawnym istnieją jednak dwa wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji do VAT, mimo że przedsiębiorca świadczy usługi lub sprzedaje towary bądź usługi, które podlegają opodatkowaniu. Są to:

zwolnienie podmiotowe,

zwolnienie przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe zależne jest od wartości sprzedaży w danym roku, zaś przedmiotowe od rodzaju sprzedawanych towarów lub usług.

VAT 2026 – wysokość limitu

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, zwaną potocznie ustawą o VAT, od 1 stycznia 2026 roku limit zwolnienia podmiotowego zostanie zwiększony z 200 tys. zł. do 240 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczy w poprzednim ani bieżącym (zatem w 2025 ani 2026) roku podatkowym kwoty 240 tys. zł. zwolnieni zostaną od VAT. Na zmianie tej skorzystać mają przede wszystkim małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorcy, którzy nie będą musieli rozliczać VAT, jeśli nie przekroczą podwyższonego limitu.

Zwolnienie podmiotowe dotyczy również podatników, którzy posiadają siedzibę działalności na terytorium kraju i rozpoczęli jej prowadzenie w trakcie roku podatkowego. W takim wypadku limitu 240 tys. zł. nie może przekroczyć wartość sprzedaży ustalona proporcjonalnie.

Warto także dodać, że limit zwolnienia z VAT 2026 będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy korzystają ze zwolnienia w Polsce. Mowa tu zatem o tych, którzy posiadają siedzibę działalności na terytorium Polski, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale korzystających ze zwolnienia w ramach tzw. procedury SME.

Czy zwolnienie podmiotowe obejmuje każdego?

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT 2026 nie mogą jednak skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, których sprzedaż nie przekroczy 240 tys. zł. Ustawodawca zawarł bowiem w przepisach swego rodzaju „wyjątek od wyjątku”, zastrzegając, że ze zwolnienie nie przysługuje podmiotom sprzedającym m.in.:

towary opodatkowane podatkiem akcyzowym,

budynki i tereny budowlane,

nowe środki transportu,

komputery,

części do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli),

oraz świadczącym usługi m.in.:

prawnicze,

w zakresie doradztwa,

jubilerskie.

Enumeratywna lista podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego VAT, zawarta została w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Kto nie płaci VAT 2026?

Drugim rodzajem zwolnienia z VAT jest tzw. zwolnienie przedmiotowe, które polega na tym, że określona w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT grupa przedsiębiorców nie płaci podatku bez względu na wysokość obrotów. Zatem decydujący jest przedmiot działalności.

O jaki podmioty chodzi? Są to m.in. podatnicy świadczący:

usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi,

usługi w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa,

usługi transportu sanitarnego,

usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli,

usługi nauczania języków obcych,

usługi oraz dostawy towarów ściśle związanych z tymi usługami i realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe.

Zakres zwolnienia przedmiotowego nie ulegnie zmianie w 2026 roku.

Stawki VAT 2026

Mimo nowelizacji przepisów dotyczących VAT, nie tylko w zakresie wysokości limitu zwolnienia podmiotowego, w 2026 nie ulegną zmianie stawki VAT. Tak jak dotychczas będą one wynosić:

23 proc. – stawka podstawowa,

8 proc., 5 proc. i 0 proc. – stawki obniżone.

Warto pamiętać, że stawka „zw.”, czyli zwolnienie z VAT nie jest stawką wskazaną w ustawie, jednak używa się jej dla oznaczenia zwolnienia przedmiotowego.

Warunki rejestracji do VAT 2026

Zasady i rejestracji podmiotów do VAT zostały przez ustawodawcę szczegółowo określone w art. 96 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią podmioty zobowiązane są do rejestracji:

przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu,

jeśli podmiot korzysta ze zwolnienia podmiotowego – przed dniem, kiedy utraci prawo do zwolnienia lub przed początkiem miesiąca, w którym ze zwolnienia rezygnuje.

Rejestracja do VAT jest bezpłatna i odbywa się za pośrednictwem formularza VAT-R.

FAQ

Kto płaci VAT 2026?

Do rejestracji do VAT 2026 zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, chyba że podlegają oni zwolnieniu podmiotowemu lub przedmiotowemu.

Ile wyniesie limit zwolnienia z VAT w 2026 roku?

Limit zwolnienia podmiotowego w 2026 wyniesie 240 tys. zł. Tym samym przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczy w poprzednim ani bieżącym, czyli w 2025 ani 2026 roku podatkowym kwoty 240 tys. zł. zwolnieni zostaną od VAT.

Czy lista przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia przedmiotowego VAT w 2026 ulegnie zmianie?

Nie, w 2026 roku nie zmienia się lista podmiotów korzystających ze zwolnienia przedmiotowego.

Kiedy zarejestrować się do VAT 2026?

Przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania się do VAT przed dniem pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu, a w razie zwolnienia podmiotowego – przed dniem, kiedy utraci prawo do zwolnienia lub przed początkiem miesiąca, w którym ze zwolnienia rezygnuje.

