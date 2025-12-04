- To ważna zmiana, pozwalająca (przynajmniej na razie) pominąć zakup pieczęci elektronicznej – komentuje Andrzej Pałys, dyrektor w PwC. Ministerstwo przypomina, żeby nie udostępniać tokenów osobom nieupoważnionym.

Tokeny a certyfikaty

Token służy do uwierzytelnienia i autoryzacji w Krajowym Systemie e-Faktur. Dzięki tokenom można szybko i w prosty sposób logować się do KSeF.

Innym narzędziem do uwierzytelniania w KSeF są certyfikaty. Tokeny mają jednak tę przewagę, że zawierają już w sobie uprawnienia np. do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Podatnik wskazuje na zakres uprawnień już w momencie generowania tokenów.

Od 1 listopada 2025 r. nadawanie nowych uprawnień jest możliwe wyłącznie za pomocą Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU). Uprawnienia będą konieczne, aby móc korzystać z KSeF od 1 lutego 2026 r., czyli przede wszystkim wystawiać faktury ustrukturyzowane. To oznacza, że od lutego 2026 r. (gdy ruszy obowiązkowy KSeF) będzie można korzystać zarówno z certyfikatów KSeF, jak i z tokenów. Docelowo od 1 stycznia 2027 r. z tych dwóch rozwiązań mają pozostać wyłącznie certyfikaty KSeF.

Tokeny KSeF 1.0

Wciąż jeszcze dla potrzeb dobrowolnego KSeF (KSeF 1.0), czyli do końca stycznia 2026 r. można generować tokeny 1.0. Ale – jak informuje ministerstwo - nie będzie można posługiwać się nimi w MCU, a potem w docelowym KSeF 2.0. Innymi słowy, tokeny wygenerowane w KSeF 1.0:

nie będą możliwe do użycia w KSeF 2.0;

nie będą udostępnione w MCU i migrowane do KSeF 2.0.

MF ostrzega przed oszustami

Ministerstwo ostrzega przed oszustami, którzy mogą spróbować wyłudzić poufne dane podatnika. Apeluje więc, żeby tokeny i dane do logowania do MCU traktować z taką samą uwagą jak dane logowania do bankowości elektronicznej czy karty płatnicze. Resort zaleca więc, by:

traktować tokeny jak dane szczególnie wrażliwe,

nie udostępniać tokenów osobom nieupoważnionym,

zachować szczególną czujność wobec prób wyłudzenia dostępu do tokenów.

Gdzie szukać pomocy

MF zapewnia, że wszyscy korzystający z Modułu Certyfikatów i Uprawnień mogą skorzystać z pomocy technicznej. Kontakt z zespołem technicznym jest dostępny w dni robocze, w godzinach 7:00–19:00, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/formularz/.

Infolinia jest dostępna w dni robocze w godzinach 8:00–18:00 pod numerem telefonu: 22 330 03 30 (numer dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy), 801 055 055 (numer dla telefonów stacjonarnych).