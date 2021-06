Zmiany w ryczałcie od zysków spółek kapitałowych to jeden z punktów Nowego Polskiego Ładu. Przypomnijmy, że przepisy dotyczące estońskiego CIT weszły w życie z początkiem 2021 r. i zakładają zapłatę podatku zasadniczo dopiero w momencie wypłaty zysków.

Obecnie rozwiązanie to jest przewidziane tylko dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdecydowało się na nie zaledwie 337 firm, o czym pisaliśmy w artykule „Estoński CIT przyjmuje się powoli. Ministerstwo zapowiada zmiany” (DGP nr 63/2021).

Spółki te będą mogły również wybrać inne rozwiązanie – fundusz inwestycyjny. Jest on oparty na klasycznym systemie opodatkowania dochodu, za to pozwala szybciej rozliczyć wydatki na cele inwestycyjne. Co ważne, spółka, która się na niego zdecyduje, może korzystać z 9-procentowej stawki CIT oraz z ulg na badania i rozwój (B+R) i IP Box.