Innego zdania jest jednak fiskus . Uważa, że PIT trzeba odprowadzać już w trakcie roku od zaliczki z tytułu udziału wspólnika w zyskach spółki. Co więcej, nie pozwala w takiej sytuacji odliczyć podatku zapłaconego przez samą spółkę. Wskazuje na to interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 kwietnia 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR). Pisaliśmy o niej w artykule „Komplementariusz nie potrąci z góry podatku spółki komandytowej” (DGP nr 79/2021).

Wspólnicy spółki komandytowej muszą płacić składki ZUS, bo tak przewiduje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Od 2021 r. nie mogą jednak odliczyć tych składek, o czym pisaliśmy w artykule „Nadal będą płacić do ZUS, ale już nie odliczą” (DGP nr 1/2021). Wynika to z tego, że podatku nie rozliczają już sami wspólnicy, tylko spółka, która jako płatnik potrąca podatek zryczałtowany.

Dariusz Gałązka zwraca też uwagę na zwiększone ostatnio ryzyko zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w przypadku spółek komandytowych. W art. 16 ustawy nowelizującej z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) – tej, która wprowadziła opodatkowanie spółek komandytowych – napisano, że decyzji o zastosowaniu klauzuli (czyli art. 119a ordynacji podatkowej) „nie wydaje się podatnikowi PIT w zakresie korzyści podatkowej (…) polegającej na braku opodatkowania wypłaty zysku ze spółki komandytowej uzyskanego z działalności operacyjnej prowadzonej przez tę spółkę pod warunkiem, że działalność ta nie była sztuczna”. Co więcej, wyłączenie to ma zastosowanie tylko do korzyści podatkowej uzyskanej do dnia poprzedzającego dzień, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT.