Pytanie zadała spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, w której zapadła decyzja o restrukturyzacji działalności prowadzonej w Polsce. W tym celu spółka przejęła dwa podmioty zależne, w których była jedynym udziałowcem. Wszystkie one miały siedzibę w naszym kraju, a przejęcie zostało rozliczone według rachunkowej metody łączenia udziałów z zachowaniem kontynuacji działalności. Nie doszło więc do zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotów przejmowanych.
Z tego powodu spółka przejmująca rozpoznała i wykazała ich wyniki w księgach rachunkowych oraz w deklaracji CIT-8 składanej za 2024 r. Jej przedstawiciele zdawali sobie sprawę, że samo przejęcie podmiotów powiązanych co do zasady wymaga sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednak uważali, że w 2024 r. spółka miała prawo skorzystać ze zwolnienia dokumentacyjnego dla transakcji krajowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.
Przepis ten wymaga, aby spółki powiązane nie korzystały ze zwolnień podmiotowych z art. 6 ustawy o CIT oraz ze zwolnienia przedmiotowego dla dochodów z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej. Podmioty, których dotyczy ta regulacja, nie mogą też ponieść straty podatkowej. Spółka przejmująca spełniała wszystkie te warunki.
Dyrektor KIS potwierdził w związku z tym, że nie musi ona sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przypomniał, że zgodnie z art. 93 par. 2 pkt 1 ordynacji podatkowej spółka przejmująca została sukcesorem praw i obowiązków podmiotów przejętych. Z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT oraz art. 12 ust. 3 pkt 2 i art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 120) wynika, że można nie zamykać ksiąg rachunkowych spółek przejętych, jeśli rozliczenie transakcji nastąpiło metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki. Tak było w tym przypadku, co oznacza, że spółka przejmująca, choć ma obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, to skorzysta zarazem ze zwolnienia zapisanego w art. 11n ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 września 2025 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.337.2025.1.SJ/AP)
OPINIA
Połączenie warto dobrze zaplanować
Izabela Wójcik, doradca podatkowy i dyrektor w zespole cen transferowych BTTP
Stanowisko KIS jest korzystne dla podatników planujących restrukturyzację. Na gruncie obowiązujących przepisów - i zgodnie z wnioskami płynącymi z opisanej interpretacji - podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie nie tylko dokumentacji lokalnej, ale w określonych przypadkach również dokumentacji grupowej. Obowiązki te generują istotne koszty, a więc warto uwzględnić stanowisko dyrektora KIS na etapie planowania połączeń w grupie kapitałowej. Dobre zaplanowanie procesu może przełożyć się na realne oszczędności - zarówno w wydatkach, jak i w kosztach osobowych w spółce. Możliwość skorzystania ze zwolnienia dokumentacyjnego może mieć też duże znaczenie przy samym wyborze metody łączenia się spółek. Należy jednak pamiętać, że transakcję korzystającą ze zwolnienia z art. 11n ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT po przekroczeniu określonego w przepisach progu dokumentacyjnego wciąż trzeba wykazać w informacji o cenach transferowych (TPR).
