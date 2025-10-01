Pytanie zadała spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, w której zapadła decyzja o restrukturyzacji działalności prowadzonej w Polsce. W tym celu spółka przejęła dwa podmioty zależne, w których była jedynym udziałowcem. Wszystkie one miały siedzibę w naszym kraju, a przejęcie zostało rozliczone według rachunkowej metody łączenia udziałów z zachowaniem kontynuacji działalności. Nie doszło więc do zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotów przejmowanych.

Z tego powodu spółka przejmująca rozpoznała i wykazała ich wyniki w księgach rachunkowych oraz w deklaracji CIT-8 składanej za 2024 r. Jej przedstawiciele zdawali sobie sprawę, że samo przejęcie podmiotów powiązanych co do zasady wymaga sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednak uważali, że w 2024 r. spółka miała prawo skorzystać ze zwolnienia dokumentacyjnego dla transakcji krajowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.