Z czego wynika zmiana dotycząca CIT i kiedy zacznie obowiązywać?

Zmiana dotycząca opodatkowania łączenia spółek wynika wprost z nowego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT. Zmiana w tym przepisie, ku zaskoczeniu wszystkich, zostanie wprowadzona po cichu nowelizacją z 5 sierpnia ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Została ona już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od tej publikacji (z informacji RCL wynika, że nowela ma być opublikowana w Dzienniku Ustaw do 5 września).

Połączenie spółek córek może być bez emisji akcji

Problem dotyczący opodatkowania przy połączeniu spółek powstał w 2023 r., gdy do kodeksu spółek handlowych dodano art. 5151. Dzięki niemu spółki kapitałowe mogą się łączyć bez przyznawania udziałów albo akcji spółki przejmującej.

Ten tryb ma bowiem zastosowanie w przypadku:

połączeń przez przejęcie, gdy dochodzi do wchłonięcia spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą,

gdy jeden wspólnik ma w sposób bezpośredni lub pośredni wszystkie udziały łączących się spółek albo wspólnicy łączących się spółek mają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (zwykle dotyczy to spółek sióstr).

Miało to uprościć proces łączenia spółek sióstr lub spółek o podobnej strukturze właścicielskiej.

Fiskus zażąda CIT od uproszczonego połączenia spółek córek

Taki sposób połączenia okazał się jednak nieopłacalny. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych interpretacjach indywidualnych od początku twierdził bowiem, że w takiej sytuacji trzeba zapłacić podatek – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT. Zgodnie z nim podatek pojawia się, gdy wartość rynkowa majątku spółki przejmowanej otrzymanego przez spółkę przejmującą jest wyższa niż wartość emisyjna udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej.

Dyrektor KIS twierdził natomiast, że jeśli nie dochodzi do wydania udziałów (akcji), oznacza to, że cała wartość przejętego majątku stanowi przychód.

Zmiana przepisów wykluczy opodatkowanie uproszczonego połączenia spółek córek

Teraz w tym przepisie wprostzostanie zapisane, że przychód nie powstaje w przypadku połączenia przeprowadzanego na podstawie art. 5151 par 1 kodeks spółek handlowych.