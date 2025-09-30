Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o VAT (Dz.U. z 2025 r. poz. 894).

Co wynika z przepisów przejściowych

Z przepisów przejściowych wynika, że zasadniczo nowe regulacje będą stosowane do wszystkich toczących się kontroli celno-skarbowych. Jeśli jednak przed 1 października 2025 r. rozpoczął się termin na złożenie korekty (a taką można złożyć w ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli celno-skarbowej albo w ciągu 14 dni od otrzymania wyniku kontroli), to podatnicy będą ją składać na dotychczasowych zasadach.

Deklaracja w trakcie kontroli celno-skarbowej

Dzięki zmianie będzie więc jasne m.in., że deklarację można złożyć po raz pierwszy w ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Jeżeli organ ją uwzględni, będzie to oznaczać zakończenie takiej kontroli. Zmieniony został bowiem art. 62 ust. 4 ustawy o KAS. Dotychczas mówił on jedynie o korygowaniu deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Odsetki i sankcja w VAT

Jeżeli podatnik złoży taki dokument i zapłaci zobowiązanie podatkowe w nim ujęte, nie będą od tego zobowiązania naliczane dalsze odsetki za zwłokę.

Co więcej, złożenie deklaracji w ciągu 14 dni od dnia wszczęcia kontroli (tj. w trybie art. 62 ust. 4 ustawy o KAS) będzie skutkować zastosowaniem maksymalnie 15-proc. stawki sankcji VAT (znowelizowany art. 112b ust. 2a ustawy o VAT).