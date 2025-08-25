Według stanu na 27 czerwca 2025 r. nadal prowadzonych było 238 czynności sprawdzających. Poinformował o tym wiceminister finansów Jurand Drop w odpowiedzi na poselską interpelację.

Dodał, że dotychczas KASprowadziła 90 postępowań podatkowych w zakresie ryczałtu od dochodów spółek (zwanego estońskim CIT). Wszczęto 44 kontrole podatkowe, z których zakończono już 31. W trakcie 25 kontroli wykryto nieprawidłowości na ponad 4 mln zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconego estońskiego CIT wyniosły na 30 czerwca 2025 r. prawie 17 mln zł (zaległości wynikające z deklaracji podatkowych) i ponad 607 tys. zł (zaległości wynikające z decyzji organów podatkowych). Ponadto, w okresie od października 2023 r. do chwili obecnej wszczęto 38 kontroli celno-skarbowych. 28 z nich już zakończono. Kontrolujący wykryli uszczuplenia na ponad 10,6 mln zł. Sami przedsiębiorcy złożyli korekty (w trybie art. 62 ust. 4 ustawy o KAS) na kwotę ponad 4,3 mln zł.

Problem podpisów przy wyborze estońskiego CIT

Poseł spytał również o problem, o którym pisaliśmy niejednokrotnie na łamach DGP. Dotyczy on firm, które chcą wybrać estoński CIT w trakcie roku. Zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT spółka może przejść na ryczałt od swoich dochodów podczas roku obrotowego, jeżeli: „na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości”.

Należy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego określonego w art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.). Zdaniem fiskusa w tym terminie sprawozdanie musi zostać również podpisane. Problem polega na tym, kto powinien to uczynić, aby wybór estońskiego CIT był skuteczny.

Interpretacje KIS a niepewność przedsiębiorców

W interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.623.2024.1.SJ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że wystarczy aby w terminie 3 miesięcy sprawozdanie podpisał główny księgowy. To by oznaczało, że członek zarządu mógłby złożyć swój podpis w późniejszym terminie.

Grudniowa interpretacja była jednak wyjątkiem od reguły, wydawane później interpretacje dyrektora KIS były zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Wynika z nich, że podpis pod sprawozdaniem powinien złożyć w terminie trzech miesięcy zarówno główny księgowy, jak i członek zarządu.

Na to właśnie uwagę zwrócił poseł w interpelacji. Spytał o aktualność tej restrykcyjnej wykładni i ewentualne zmiany art. 28j ust. 5 ustawy o CIT.

Ministerstwo Finansów podtrzymuje restrykcyjne stanowisko

W odpowiedzi wiceminister Jurand Drop zapewnił, że aktualne pozostaje obecne, restrykcyjne stanowisko dyrektora KIS, a interpretacja indywidualna z 5 grudnia 2024 r. zostanie zmieniona. Poinformował również, że resort finansów nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych w zakresie zmiany art. 28j ust. 5 ustawy o CIT.

- Należy jednak podkreślić, iż analizujemy przedmiotową sprawę również pod kątem ewentualnych zmian ustawowych – dodał wiceminister Drop.

Odpowiedź wiceministra finansów Juranda Dropa z 18 sierpnia 2025 r. na interpelację poselską nr 10460