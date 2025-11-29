Wyższe stawki wynikają z podpisanego już rozporządzenia KRRiT – to nie jest zapowiedź, ale gotowe przepisy. Zupełnie osobnym tematem są projekty zastąpienia abonamentu nową daniną lub finansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa – tu nadal mówimy o planach, nie o konkretach na 1 stycznia 2026 r.

Abonament RTV 2026 od 1 stycznia – ile wynosi opłata za telewizor i radio?

Przez lata słyszeliśmy obietnice, że abonament RTV „zniknie”. Zamiast tego w 2026 r. wchodzą w życie wyższe stawki, zapisane w rozporządzeniu KRRiT z 27 czerwca 2025 r. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują kwoty:

9,50 zł miesięcznie – za sam odbiornik radiowy ,

– za sam , 30,50 zł miesięcznie – za telewizor albo zestaw telewizor + radio.

W praktyce dla typowego domu z zarejestrowanym telewizorem oznacza to:

abonament miesięczny: 30,50 zł,

abonament roczny: 366,00 zł, jeśli płacimy co miesiąc bez zniżek.

W 2025 r. stawki były niższe: 8,70 zł za radio i 27,30 zł za telewizor, czyli 327,60 zł rocznie. Różnica to około 38,40 zł więcej za cały rok za kompletny odbiornik TV. Warto pamiętać, że to nie jest „opłata za oglądanie TVP”. Abonament to danina publiczna na realizację misji mediów publicznych. Płaci się za samo posiadanie sprawnego odbiornika, niezależnie od tego, czy oglądasz kanały TVP, czy tylko Netflixa i inne platformy.

Zwolnienie z abonamentu RTV 2026 – jaki próg dochodowy i kto nie zapłaci abonamentu?

Drugi duży temat na 2026 r. to wyższy próg dochodu zwalniający z abonamentu RTV. Ten próg nie wynika z decyzji rządu z dnia na dzień, tylko z poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Zasada jest taka:

emeryci po 60. roku życia mogą być zwolnieni z abonamentu,

jeśli ich emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto.

W 2025 r. limit wynosił 4090,86 zł brutto miesięcznie. Na podstawie danych o rosnących płacach w 2025 r. szacuje się, że w 2026 r. granica przesunie się o ok. 300–400 zł w górę, w okolice 4420–4450 zł brutto. W przeliczeniu na wypłatę „na rękę” daje to około 3820–3850 zł netto (w zależności od potrąceń).

Co to znaczy dla seniorów w praktyce?

część emerytów, którzy dotąd przekraczali limit „o włos”, od 2026 r. załapie się na zwolnienie ,

, wielu seniorów po raz pierwszy legalnie przestanie płacić abonament,

roczna oszczędność przy zarejestrowanym telewizorze to nawet 366 zł.

Granica dochodu będzie oficjalnie potwierdzona dopiero w lutym 2026 r., ale już dziś wiadomo, że kierunek jest jeden: w górę.

Jak nie płacić abonamentu RTV w 2026 roku? Wniosek o zwolnienie na poczcie krok po kroku

Mimo korzystnych progów, zwolnienie nie „włącza się” samo (poza nielicznymi wyjątkami). Musisz zgłosić swoje uprawnienia. Jeśli jesteś emerytem po 60. roku życia i Twoja emerytura nie przekracza połowy przeciętnej pensji, zrób to tak:

Idź do placówki Poczty Polskiej – to ona prowadzi rejestr abonentów. Zabierz: dowód osobisty, aktualną decyzję ZUS, KRUS lub innego organu rentowego z wysokością świadczenia, oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia (druk dostaniesz na poczcie lub wydrukujesz z internetu). Złóż wniosek i pokaż dokumenty pracownikowi poczty. Schowaj potwierdzenie złożenia – na wszelki wypadek.

Zwolnienie zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu wniosku. Jeśli złożysz dokumenty np. w marcu, nie zapłacisz już abonamentu od kwietnia.

Ważne Zwolnienia nie trzeba odnawiać co roku. Jeśli raz zostało prawidłowo przyznane, obowiązuje bezterminowo, dopóki Twój dochód nie przekroczy ustawowego limitu i nie zmieni się Twój status (np. utrata niepełnosprawności).

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV 2026? Lista grup, które nie płacą ani złotówki

Zwolnienia z abonamentu RTV nie są zarezerwowane wyłącznie dla seniorów z niską emeryturą. Ustawa wymienia kilka grup, które mogą w ogóle tej opłaty nie płacić. Do najważniejszych należą:

osoby, które ukończyły 75 lat – tu zwolnienie jest automatyczne, bez wniosku,

– tu zwolnienie jest automatyczne, bez wniosku, osoby po 60. roku życia z emeryturą poniżej 50% przeciętnego wynagrodzenia ,

z emeryturą , osoby z I grupą inwalidzką lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

lub , osoby całkowicie niezdolne do pracy ,

, osoby niewidome (ostrość wzroku poniżej 15%) oraz niesłyszące ,

(ostrość wzroku poniżej 15%) oraz , osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne ,

lub , zarejestrowani bezrobotni ,

, osoby korzystające z pomocy społecznej (np. zasiłek stały).

W większości z tych przypadków trzeba: pojawić się na poczcie, pokazać dokument potwierdzający uprawnienie (orzeczenie, decyzję o rencie, decyzję z OPS itd.) i złożyć wniosek o zwolnienie. Bez tego Poczta Polska traktuje Cię tak, jakbyś miał zwykły obowiązek płacenia abonamentu.

Ile naprawdę kosztuje abonament RTV 2026 i czym różni się od planowanej opłaty audiowizualnej?

W debacie publicznej ciągle wraca temat zastąpienia abonamentu RTV nowąpowszechną opłatą audiowizualną – niższą kwotowo, ale pobieraną od znacznie większej liczby osób (np. automatycznie z podatkiem PIT czy składką KRUS). Sam pomysł od lat krąży w projektach i analizach. Żeby lepiej zobaczyć skale kwot, spójrzmy na trzy scenariusze: rok 2025, rok 2026 i hipotezę „opłaty audiowizualnej” w wysokości 9 zł miesięcznie.

Scenariusz (gospodarstwo domowe) Co płacisz Miesięcznie Rocznie Co trzeba zrobić Rok 2025 – abonament RTV TV lub TV+radio 27,30 zł 327,60 zł Rejestrujesz odbiornik na poczcie i opłacasz abonament. Rok 2026 – abonament RTV TV lub TV+radio 30,50 zł 366,00 zł Tak jak dotąd: rejestracja odbiornika, opłaty według nowych stawek. Hipotetyczna „opłata audiowizualna” Nowa danina na media publiczne ok. 9,00 zł ok. 108,00 zł Automatyczne pobieranie z podatkiem – na razie tylko w koncepcjach i projektach.

Dla osoby, która od lat uczciwie płaci abonament, rok 2026 to po prostu wyższy wydatek o kilkadziesiąt złotych rocznie. Dla milionów osób, które dziś nie płacą nic (bo się nie zarejestrowały lub korzystają z luk), powszechna opłata audiowizualna byłaby pierwszy raz realnym kosztem.

Na dziś najważniejsze jest jednak jedno: od 1 stycznia 2026 r. nadal obowiązuje klasyczny abonament RTV, a nie nowa danina automatycznie doliczana do podatków.

Jaka kara za brak abonamentu RTV 2026? Nawet 915 zł za niezarejestrowany telewizor

Wyższe stawki abonamentu oznaczają automatycznie wyższe kary za unikanie opłaty. Ustawa przewiduje karę w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki dla osób, które posiadają niezarejestrowany odbiornik albo nie płacą abonamentu, mimo że nie mają zwolnienia. W 2026 r. oznacza to:

285 zł kary za niezarejestrowane lub nieopłacane radio (9,50 zł × 30),

kary za niezarejestrowane lub nieopłacane (9,50 zł × 30), 915 zł kary za telewizor (30,50 zł × 30).

Do tego dochodzą:

zaległy abonament za wcześniejsze miesiące lub lata,

odsetki podatkowe,

koszty upomnienia.

Egzekucją zajmuje się urząd skarbowy. Kontrola może przyjść z wyprzedzeniem lub nagle, a brak rejestracji i opłat nie jest traktowany jako „sprytny trik”, tylko jako zaległość w daninie publicznej.

Najczęstsze pytania o abonament RTV 2026 – stawki, zwolnienia, kary

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania czytelników, które dotyczą zmian w abonamencie RTV w 2026 roku.

Czy abonament RTV zniknie od 1 stycznia 2026 roku? Nie. Od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się tylko stawki – abonament RTV nadal obowiązuje, a projekty jego likwidacji są wciąż w toku. Ile wyniesie abonament RTV 2026 za telewizor i radio razem? Za zarejestrowany telewizor (z radiem lub bez) w 2026 r. zapłacisz 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie przy płatności co miesiąc. Kto nie będzie płacił abonamentu RTV w 2026 roku? Nie zapłacą m.in. osoby po 75. roku życia, emeryci 60+ z emeryturą poniżej połowy przeciętnego wynagrodzenia oraz część osób z orzeczoną niepełnosprawnością i świadczeniami z pomocy społecznej – pod warunkiem zgłoszenia zwolnienia na poczcie. Czy muszę co roku składać wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV? Nie. Wniosek składasz jednorazowo. Zwolnienie działa dalej, dopóki spełniasz warunki (np. nie przekraczasz progu dochodowego, masz ważne orzeczenie).

