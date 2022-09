Potwierdza to postanowienie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2022 r. o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w takiej właśnie sprawie (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.442. 2022.2.MM). Postanowienie to nie zostało jeszcze opublikowane, ale dotarliśmy do niego i znamy szczegóły.