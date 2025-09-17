Będzie podwyżka opłata od środków spożywczych

Przypomnijmy, że planowane są też inne zmiany w zakresie podatku cukrowego, czyli - używając fachowej terminologii - opłaty od środków spożywczych. Znalazły się już one w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (nr UD289). Mowa jest tam o podwyższeniu opłaty cukrowej. Pisaliśmy o tym w artykule „Zdrożeją alkohol, energetyki i słodkie napoje” (DGP nr 176/2025).

Natomiast najnowsze projektowane zmiany mają służyć przede wszystkim doprecyzowaniu, kto i kiedy ma płacić tę daninę.

Przypomnijmy, że dzisiejsze przepisy wiążą ten obowiązek z wprowadzeniem na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

cukrów będących monosacharydami lub disacharydami,

środków spożywczych zawierających monosacharydy lub disacharydy,

substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008,

kofeiny lub tauryny.

Natomiast pojęcie „wprowadzenie na rynek krajowy napojów” jest definiowane jako sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do uiszczenia opłaty do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, zamawiającego, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju.

Skąd wziął się problem

Sformułowanie „sprzedaż detaliczna” nie obejmuje sprzedaży internetowej. A samo pojęcie „sprzedaż” jest w polskim prawie różnie rozumiane. I tu jest zasadniczy problem. Dlatego Ministerstwo Finansów chce, aby co do zasady opłacie podlegała pierwsza sprzedaż na terytorium kraju napojów nabytych wewnątrzwspólnotowo, importowanych oraz wyprodukowanych na terytorium kraju.

Zmieniony zostanie też katalog podmiotów płacących podatek cukrowy. Nie będą to już podmioty dokonujące sprzedaży detalicznej lub sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej, ale producenci, importerzy oraz podmioty nabywające napoje wewnątrzwspólnotowo.

„Przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw w znacznym stopniu ułatwi ustalenie podmiotu obowiązanego do zapłaty, co ma również znaczenie dla zapewnienia skutecznej i efektywnej kontroli wywiązywania się z obowiązków w zakresie opłaty” – wyjaśniło MF w uzasadnieniu do projektu.

Projekt zawiera również regulacje umożliwiające zwrot zapłaconej opłaty od napojów wyprowadzonych z kraju w ramach eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.