Wątpliwość na tym tle powstała w związku z przepisami o opłacie cukrowej (od środków spożywczych), zapisanymi w ustawie o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 ze zm.). Daniną tą są objęte napoje z dodatkiem: cukrów, substancji słodzących (m.in. słodzików), kofeiny i tauryny.

Opłatę uiszcza się w zależności od ilości substancji słodzącej na 100 ml napoju w przeliczeniu na litr. Muszą ją płacić m.in.: hurtownicy sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej, producenci napojów sprzedający je do sklepów detalicznych i podmioty nabywające te napoje w ramach importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Do rozcieńczania...

O interpretację w tym zakresie wystąpił podatnik, który planuje wprowadzić na rynek koncentrat zawierający cukier. Będzie on przeznaczony do przygotowywania napoju poprzez rozcieńczenie z wodą.

Podatnik chciał się upewnić, że opłatę cukrową będzie musiał naliczać na podstawie zawartości cukru w koncentracie napoju w momencie jego wprowadzenia do obrotu, niezależnie od zawartości cukru w napoju gotowym po rozcieńczeniu go z wodą przez konsumenta zgodnie z instrukcją.

... też napój

Potwierdził to dyrektor KIS. Jak wyjaśnił organ, to, że w przepisach o opłacie cukrowej jest mowa o napojach, nie oznacza, że podlegają jej wyłącznie produkty gotowe do spożycia. Chodzi o to, że w produkcie gotowym do spożycia muszą być zawarte określone substancje (wskazane w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, np. cukry).

Dyrektor KIS wyjaśnił, że koncentrat, który będzie sprzedawany przez podatnika, jest napojem, o którym mowa w art. 12b ustawy o zdrowiu publicznym. To, że po zakupie klienci będą rozcieńczać go z wodą, nie wpłynie na wysokość opłaty – potwierdził organ.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 kwietnia 2025 r., sygn. 0111-KDSB1-1.4019.5.2025.2.ND