Po naszym ostatnim artykule „Pułapka na podatnika zastawiona w mObywatelu” (DGP nr 163/2025) na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pojawiła się informacja, że skargi wysyłane do organów podatkowych na adres e-Doręczeń powinny być uznawane za wniesione skutecznie.

To powinno położyć kres postępowaniu fiskusa, który od pewnego czasu domaga się, aby sądy odrzucały skargi obywateli wniesione za pomocą e-Doręczeń. Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa same zachęcały do korzystania z tego systemu. Gdy jednak ktoś złoży w ten sposób skargę do sądu na podatkową decyzję lub interpretację, skarbówka domaga się odrzucenia skargi. Twierdzi, że nie można jej było złożyć przez e-Doręczenia, tylko przez ePUAP.

e-Doręczenia to pułapka na obywateli…

– Nigdzie nie ostrzeżono obywateli (a było to rolą rządu), że od 1 stycznia 2025 r. pomimo wdrożenia nowych systemów e-doręczenia i e-US formalne zasady korespondencji z sądami administracyjnymi pozostają niezmienione – komentował na naszych łamach doradca podatkowy Marek Kwietko-Bębnowski.

To rzeczywiście pułapka – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 czerwca 2025 r. (sygn. akt III SA/Wa 778/25). Pisaliśmy o tym w artykule „Sąd potwierdza: na obywateli zastawiono pułapkę” (DGP nr 154/2025).

.. zastawiona także w mObywatelu

Pułapka została zastawiona już w samej aplikacji mObywatel – zwróciliśmy uwagę na łamach DGP. Chodzi o usługę „Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń”.

– Samo to rozwiązanie, narzucone w ramach mObywatela, nie daje możliwości wyboru, w ramach której z usług chce się wysłać korespondencję. Nie pozwala też sprawdzić przed wysłaniem, na jaką skrzynkę trafi korespondencja: na ePUAP czy na e-Doręczenia – wskazywał na naszych łamach Maciej Małanicz-Przybylski, partner w KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy.

Opublikowaliśmy zrzuty z ekranu, które to potwierdzały. Przed przejściem do skrzynki osobistej (czyli przed naciśnięciem przycisku: Przejdź do skrzynki) nie ma możliwości wyboru, czy chcemy przejść do e-Doręczeń czy ePUAP. Nie jest to możliwe również po naciśnięciu przycisku. Po lewej stronie, w menu skrzynki osobistej ukazują się adresy dwóch platform naraz: e-Doręczeń i ePUAP, a pod nimi przycisk „Napisz wiadomość”. Ten, kto go naciśnie, de facto nie wie (nie otrzymuje jasnego przekazu), czy wysyła pismo na platformę e-Doręczeń, czy na ePUAP.

– Jeżeli organ podatkowy obsługuje e-Doręczenia, to przesyłka ze skargą wysłana za pomocą „połączonej skrzynki ePUAP i e-Doręczeń” automatycznie wyśle się na skrzynkę e-Doręczeń – tłumaczył mec. Małanicz-Przybylski.

e-Doręczenie jest skuteczne

Najwyraźniej ten właśnie argument okazał się najbardziej przekonujący. Być może bardziej niż wszelkie argumenty prawne, łącznie z powoływaniem się na konstytucyjne prawo obywatela do sądu.

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji czytamy: „Gdy skarga w postaci elektronicznej zostanie najpierw doręczona na adres do e-Doręczeń właściwego urzędu, np. urzędu skarbowego, a następnie organ ten przekaże ją na ESP (elektroniczna skrzynka podawcza – przypis red.) sądu administracyjnego, doręczenie należy uznać za skuteczne (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2024 r. poz. 935)”.

Będą zmiany, jest projekt. Jak ma się zmienić ustawa o e-doręczeniach

Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że przygotowuje zmiany w przepisach: „W projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych przewidziano zmiany legislacyjne, na mocy których sądy będą uznawać korespondencję dostarczoną przez e-Doręczenia za skuteczną. Projekt ten został opublikowany”.

A co z usługą „Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń”, która stała się jedną z przyczyn całego tego zamieszania? Ministerstwo tłumaczy: „Aby ułatwić obywatelom komunikację z instytucjami publicznymi, zostało zaprojektowane połączenie skrzynek e-Doręczeń i ePUAP w aplikacji www.edoreczenia.gov.pl. Dzięki temu nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy różnymi systemami, aby kierować korespondencję zarówno do podmiotów posiadających adres do doręczeń elektronicznych (wykorzystując ADE - adres do doręczeń elektronicznych), jak i do tych, które jeszcze z niego nie korzystają (korzystając z ePUAP).”

Informacja ta potwierdza nasze ustalenia i to, co napisaliśmy o usłudze „Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń”.