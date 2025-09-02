Po naszym ostatnim artykule „Pułapka na podatnika zastawiona w mObywatelu” (DGP nr 163/2025) na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pojawiła się informacja, że skargi wysyłane do organów podatkowych na adres e-Doręczeń powinny być uznawane za wniesione skutecznie.
To powinno położyć kres postępowaniu fiskusa, który od pewnego czasu domaga się, aby sądy odrzucały skargi obywateli wniesione za pomocą e-Doręczeń. Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa same zachęcały do korzystania z tego systemu. Gdy jednak ktoś złoży w ten sposób skargę do sądu na podatkową decyzję lub interpretację, skarbówka domaga się odrzucenia skargi. Twierdzi, że nie można jej było złożyć przez e-Doręczenia, tylko przez ePUAP.
e-Doręczenia to pułapka na obywateli…
– Nigdzie nie ostrzeżono obywateli (a było to rolą rządu), że od 1 stycznia 2025 r. pomimo wdrożenia nowych systemów e-doręczenia i e-US formalne zasady korespondencji z sądami administracyjnymi pozostają niezmienione – komentował na naszych łamach doradca podatkowy Marek Kwietko-Bębnowski.
To rzeczywiście pułapka – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 czerwca 2025 r. (sygn. akt III SA/Wa 778/25). Pisaliśmy o tym w artykule „Sąd potwierdza: na obywateli zastawiono pułapkę” (DGP nr 154/2025).
.. zastawiona także w mObywatelu
Pułapka została zastawiona już w samej aplikacji mObywatel – zwróciliśmy uwagę na łamach DGP. Chodzi o usługę „Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń”.
– Samo to rozwiązanie, narzucone w ramach mObywatela, nie daje możliwości wyboru, w ramach której z usług chce się wysłać korespondencję. Nie pozwala też sprawdzić przed wysłaniem, na jaką skrzynkę trafi korespondencja: na ePUAP czy na e-Doręczenia – wskazywał na naszych łamach Maciej Małanicz-Przybylski, partner w KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy.
Opublikowaliśmy zrzuty z ekranu, które to potwierdzały. Przed przejściem do skrzynki osobistej (czyli przed naciśnięciem przycisku: Przejdź do skrzynki) nie ma możliwości wyboru, czy chcemy przejść do e-Doręczeń czy ePUAP. Nie jest to możliwe również po naciśnięciu przycisku. Po lewej stronie, w menu skrzynki osobistej ukazują się adresy dwóch platform naraz: e-Doręczeń i ePUAP, a pod nimi przycisk „Napisz wiadomość”. Ten, kto go naciśnie, de facto nie wie (nie otrzymuje jasnego przekazu), czy wysyła pismo na platformę e-Doręczeń, czy na ePUAP.
– Jeżeli organ podatkowy obsługuje e-Doręczenia, to przesyłka ze skargą wysłana za pomocą „połączonej skrzynki ePUAP i e-Doręczeń” automatycznie wyśle się na skrzynkę e-Doręczeń – tłumaczył mec. Małanicz-Przybylski.
e-Doręczenie jest skuteczne
Najwyraźniej ten właśnie argument okazał się najbardziej przekonujący. Być może bardziej niż wszelkie argumenty prawne, łącznie z powoływaniem się na konstytucyjne prawo obywatela do sądu.
W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji czytamy: „Gdy skarga w postaci elektronicznej zostanie najpierw doręczona na adres do e-Doręczeń właściwego urzędu, np. urzędu skarbowego, a następnie organ ten przekaże ją na ESP (elektroniczna skrzynka podawcza – przypis red.) sądu administracyjnego, doręczenie należy uznać za skuteczne (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2024 r. poz. 935)”.
Będą zmiany, jest projekt. Jak ma się zmienić ustawa o e-doręczeniach
Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że przygotowuje zmiany w przepisach: „W projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych przewidziano zmiany legislacyjne, na mocy których sądy będą uznawać korespondencję dostarczoną przez e-Doręczenia za skuteczną. Projekt ten został opublikowany”.
A co z usługą „Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń”, która stała się jedną z przyczyn całego tego zamieszania? Ministerstwo tłumaczy: „Aby ułatwić obywatelom komunikację z instytucjami publicznymi, zostało zaprojektowane połączenie skrzynek e-Doręczeń i ePUAP w aplikacji www.edoreczenia.gov.pl. Dzięki temu nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy różnymi systemami, aby kierować korespondencję zarówno do podmiotów posiadających adres do doręczeń elektronicznych (wykorzystując ADE - adres do doręczeń elektronicznych), jak i do tych, które jeszcze z niego nie korzystają (korzystając z ePUAP).”
Informacja ta potwierdza nasze ustalenia i to, co napisaliśmy o usłudze „Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń”.
To potrzebna, ale spóźniona próba ratowania sytuacji
Maciej Małanicz-Przybylski, adwokat, partner w KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy
Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji o skuteczności skarg wnoszonych do sądów administracyjnych za pośrednictwem organów administracji przy wykorzystaniu e-Doręczeń zdaje się być próbą ratowania sytuacji, choć mocno spóźnioną. Co nie oznacza, że niepotrzebną. Takie informacje, w połączeniu z projektowanymi zmianami w ustawie o doręczeniach elektronicznych, stanowią wyraźne potwierdzenie, że intencją ustawodawcy nie było ograniczanie możliwości czy utrudnianie wnoszenia skarg drogą elektroniczną.
Proponowane przepisy, zrównujące skutki wysłania pisma przez e-Doręczenia ze złożeniem go przez ePUAP, to zmiana dobra i jak widać potrzebna. Obecne przepisy o e-Doręczeniach są niejednoznaczne, a praktyka ich stosowania, łącznie z niedoskonałym narzędziem w postaci połączonych skrzynek w mObywatelu, rodzi problemy praktyczne, których konsekwencje ponoszą obywatele. Informatyzacja administracji publicznej to ogromna wartość, ale musi być prowadzona tak, aby nie tworzyć pułapek, tylko ułatwienia.
Kluczowe będzie teraz to, jak te działania ocenią sądy oraz czy przyczynią się one do wzrostu zaufania obywateli do korzystania z narzędzi cyfrowej administracji.
