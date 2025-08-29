Odpowiedź została wydana 27 sierpnia 2025 r., a opublikowana dzień później w ministerialnej bazie eureka.mf.gov.pl.

Resort wyjaśnił, że co do zasady podatkowym przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT,

Budowa domu dla córki. Jest przychód, ale zwolniony

Zarazem jednak wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Tak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Rodzice i dzieci są zaliczani do I grupy podatkowej.

Przychodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w rocznych zeznaniach podatkowych PIT – wyjaśniło ministerstwo.

To nie była darowizna

W tym wypadku – jak dodał resort – nie mamy do czynienia z darowizną, a w konsekwencji nie wchodzi w grę podatek od spadków i darowizn.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast nieodpłatne nabycie usług, np. w postaci budowy domu lub jego wykończenia, to nie darowizna, dlatego jest poza zakresem podatku od spadków i darowizn – wyjaśniło MF.

W tym wypadku – jak wynika z odpowiedzi resortu - ma zastosowanie ustawa o PIT, ale zarazem wchodzi w grę wspomniane zwolnienie z podatku dochodowego, przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy.