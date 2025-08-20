To jednak nie jedyna nowość. Łatwiejsza będzie także sprzedaż majątku (np. mieszkania), którego wcześniejsze nabycie zostało potwierdzone aktem notarialnym lub było zwolnione z podatku od spadków i darowizn z uwagi na zbycie przez członka najbliższej rodziny. Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy z 25 lipca 2025 r. (Dz.U., poz. 1064).

Pierwszą zmianę wymusiła uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 marca 2025 r. (sygn. III FPS 5/24). Wynika z niej, że podstawą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest wypłacana rata renty nieodpłatnej, a nie cała wartość świadczenia określona w umowie na cały okres. Wcześniej fiskus żądał podatku od całości, nawet w części jeszcze nieotrzymanej.

Od dziś, zgodnie z nowym art. 6 ust. 1b ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

ustanowienia powtarzających się świadczeń – gdy ich wartość za cały okres została ustalona lub uprawdopodobniona (za zgodą podatnika) przez naczelnika urzędu skarbowego,

wykonania poszczególnych świadczeń – w pozostałych przypadkach.

Podstawą opodatkowania (łączną wartością prawa majątkowego polegającego na obowiązku świadczeń powtarzających się) jest:

łączna wartość świadczeń za okres, na jaki zostały ustanowione, a jeśli na czas nieokreślony – za 10 lat (gdy wartość znana na dzień ustanowienia),

łączna uprawdopodobniona wartość świadczeń za okres ustanowienia, a jeśli na czas nieokreślony – za 10 lat (gdy wartość nie została ustalona, ale naczelnik US ją uprawdopodobnił za zgodą podatnika),

wartość poszczególnych świadczeń – w pozostałych sytuacjach.

Tak wynika ze zmienionego art. 12 ustawy. Do świadczeń ustanowionych przed 20 sierpnia 2025 r. stosowane będą przepisy w dotychczasowej wersji.

Łatwiejsza sprzedaż majątku po otrzymaniu spadku lub darowizny

Druga zmiana ogranicza formalności przy sprzedaży odziedziczonego lub podarowanego majątku – zwłaszcza nieruchomości. Dotychczas notariusz mógł dokonać czynności wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia od naczelnika urzędu skarbowego albo za jego pisemną zgodą. Zaświadczenie potwierdza, że majątek był zwolniony z podatku, podatek został zapłacony lub zobowiązanie wygasło.

Zgodnie z nowym art. 19 ust. 7, przedstawienie takiego zaświadczenia nie będzie wymagane, jeżeli nabycie majątku nastąpiło:

na podstawie aktu notarialnego, lub

było zwolnione z podatku (np. przy zbyciu przez członka najbliższej rodziny).

Przepis ten stosuje się jednak wyłącznie do rzeczy lub praw majątkowych nabytych po 31 grudnia 2006 r.