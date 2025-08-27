Bez znaczenia – jak wyjaśnił dyrektor KIS – jest to, że podatnik wynajmuje dom w ramach zarządu majątkiem prywatnym, a nie prowadzonej (innej) działalności gospodarczej..

Za kluczowe dyrektor KIS uznał to, że najem – choć prywatny – wypełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Innymi słowy, są to czynności polegające na wykorzystywaniu towarów (w tym przypadku domu) w sposób ciągły dla celów zarobkowych z tytułu tej czynności.