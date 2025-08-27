Bez znaczenia – jak wyjaśnił dyrektor KIS – jest to, że podatnik wynajmuje dom w ramach zarządu majątkiem prywatnym, a nie prowadzonej (innej) działalności gospodarczej..
Za kluczowe dyrektor KIS uznał to, że najem – choć prywatny – wypełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Innymi słowy, są to czynności polegające na wykorzystywaniu towarów (w tym przypadku domu) w sposób ciągły dla celów zarobkowych z tytułu tej czynności.
W tym wypadku – jak dodał organ – nie można mówić o działalności świadczonej pomocniczo, której nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu limitowanej wartości sprzedaży (art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy). Jest to usługa podstawowa, w zakresie odrębnego rodzaju (przedmiotu) działalności gospodarczej wykonywanej przez podatnika.
Nie jest ona incydentalna ani okazjonalna, przeciwnie – ma ona charakter ciągły – stwierdził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 sierpnia 2025 r., 0111-KDIB3-3.4012.463.2025.1.AM
