Do połowy 2021 r. przy ustalaniu limitu 200 tys. zł na potrzeby zwolnienia z VAT, nie wliczało się sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Obecnie przepisy o VAT nie posługują się już pojęciem sprzedaży wysyłkowej, tylko sprzedaży towarów na odległość. Do limitu 200 tys. zł nie wlicza się „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju”.

Sprzedaż wysyłkowa

Wyrok zapadł w sprawie podatniczki, która od 2016 r. zajmowała się sprzedażą wysyłkową odzieży na rzecz konsumentów z Polski i zagranicy. Od początku korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Przysługuje ono drobnym przedsiębiorcom, u których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła ustawowego limitu. W 2016 r. wynosił on 150 tys. zł, obecnie jest to 200 tys. zł.

Wliczać czy nie wliczać

Podatniczka uważała, że nie należy wliczać do niego wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przyznał, że do połowy 2021 r. z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wynikało, iż do limitu nie wlicza się m.in. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. A jednak uznał, że podatniczka powinna była wliczać wartość tej sprzedaży, bo nie złożyła do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w państwie przeznaczenia (zakończenia dostawy).

Dyrektor KIS przypomniał, że do połowy 2021 r., jeżeli podatnik nie przekroczył limitów obowiązujących dla sprzedaży wysyłkowej w państwie przeznaczenia, to co do zasady płacił VAT w państwie wysyłki, czyli w Polsce. Mógł zawiadomić polski urząd, że wybiera opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w państwie przeznaczenia, ale podatniczka tego nie zrobiła. Tym samym nie rezygnowała z opodatkowania w Polsce tych dostaw – stwierdził organ.

Nie wliczać

Podatniczka wygrała w sądach obu instancji. Oba sądy zwróciły uwagę na jednoznaczne brzmienie art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Do połowy 2021 r. wynikało z niego wprost, że do limitu zwolnienia nie wlicza się sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju. Przepis nie przewidywał takiego warunku, o jakim mowa w interpretacji dyrektora KIS – zauważył WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 1325/21).

Tego samego zdania był NSA. - Organ podatkowy, chcąc wliczyć do limitu sprzedaż wysyłkową, z jednej strony odnosi się do przepisów dotyczących ustalenia limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, a z drugiej strony do przepisów, które mówią o miejscu opodatkowania czynności – wytknęła sędzia Maja Chodacka. Dodała, że taki sposób wykładni pomija jednoznaczne brzmienie art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. - Wynikało z niego wprost, jakich wartości nie wlicza się do limitu wartości sprzedaży – podkreśliła sędzia Chodacka.

Wyrok NSA z 28 marca 2025 r., sygn. akt I FSK 879/22