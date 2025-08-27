Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że w tej sprawie spółka nie poniosłaby tych wydatków, gdyby nie zamierzała wytworzyć środków trwałych. Dlatego – jak wyjaśnił – zwiększają one wartość początkową środków trwałych (zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy CIT), od której podatnik będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Spytała o to spółka, która by pozyskać kredyty na rozpoczętą inwestycję, musiała spełnić liczne wymogi stawiane przez instytucje bankowe. Przede wszystkim musiała przeprowadzić kompleksową analizę projektu pod kątem prawno-formalnym, finansowym, podatkowym oraz technicznym (tzw. due diligence). W jej branży – jak podkreśliła we wniosku o interpretację – przeprowadzanie takich badań to standardowy element procesu inwestycyjnego, służy on identyfikacji potencjalnych ryzyk o charakterze prawnym i finansowym.

Pozyskane kredyty spółka przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z projektowaniem i budową nowych środków trwałych (budowli, urządzeń i sieci). Liczyła na to, że koszty badania due diligence projektu i doradztwa prawnego będzie mogła odliczyć od przychodu już w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Wydatki zwiększą wartość środków trwałych

Dyrektor KIS stwierdził, że to niemożliwe. Za kluczowe uznał to, że spółka poniosła wydatki, o które pyta, w związku z wytworzeniem środków trwałych. Dlatego stwierdził, że powinna jej zaliczyć do wartości początkowej tych środków.

Wyjaśnił, że wydatki wchodzące do wartości początkowej środków trwałych mogą być poniesione nawet we wczesnym stadium procesu inwestycyjnego - w celu stworzenia warunków do prowadzenia inwestycji, bez których nie doszłoby do wytworzenia lub nabycia środka trwałego. W art. 16g ust. 4 ustawy o CIT – jak podkreślił – wskazano tylko przykładowe koszty, które powinny zostać wliczane do wartości początkowej. Jest to katalog otwarty – dodał.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 sierpnia 2025 r., 0111-KDIB1-2.4010.316.2025.1.BD