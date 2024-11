Od przychodu z cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej można odjąć wyłącznie zapłaconą cenę nabycia mieszkania. Nie można odliczyć kosztów aranżacji, które podatnik poniósł w nadziei na sprzedaż za wyższą kwotę ekspektatywy prawa nabycia tego lokalu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który na podstawie zawartej 16 grudnia 2021 r. umowy deweloperskiej miał nabyć na własność mieszkanie. Miało się to stać nie później niż 3 października 2022 r. Podatnik zapłacił całą cenę brutto, ale deweloper nie wywiązał się z obowiązku. Tydzień po terminie wynikającym z umowy wydał podatnikowi lokal w posiadanie, w trybie przewidzianym w art. 27 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Obecnie podobne rozwiązanie znajdziemy w art. 41 ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 695).

Deweloper ociągał się z przeniesieniem własności mieszkania. To krzyżowało plany podatnika, który zamierzał jak najszybciej zacząć zarabiać na wynajmie. Gdy opóźnienie się przedłużało, postanowił zainwestować w aranżację posiadanego już lokalu. Liczył na to, że pozwoli mu to sprzedać (innej osobie) za odpowiednio wyższą kwotę ekspektatywę nabycia odrębnej własności tego mieszkania.

Uważał, że od przychodu ze sprzedaży tej ekspektatywy będzie mógł odliczyć zarówno cenę nabycia, którą zapłacił deweloperowi, jak i koszty aranżacji. Argumentował, że wszystkie te wydatki mają związek z przyszłym przychodem ze zbycia praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej.

Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik będzie mógł odjąć zapłaconą cenę nabycia lokalu. Nie zgodził się natomiast na odliczenie wydatków poniesionych na aranżację. Stwierdził, że są to nakłady, które owszem, mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, ale są prawem odrębnym od praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej.

Podkreślił, że cesja będzie dotyczyć wyłącznie praw wynikających z umowy deweloperskiej. W umowie tej nie było mowy o aranżacji, więc wydatki poniesione na ten cel nie pomniejszą przyszłego przychodu ze zbycia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej (ekspektatywy nabycia odrębnej własności lokalu).©℗