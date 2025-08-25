Ministerstwo proponuje podwyższenie podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz od nagród związanych ze sprzedażą premiową. Ale nadal nie wiadomo, czy dotyczy on też wygranych przez przedsiębiorcę.

Dziś zryczałtowany podatek od wygranej lub nagrody wynosi 10 proc. Jego stawka ma wzrosnąć do 15 proc. – napisano w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o PIT. Rząd ma go przyjąć w IV kw. 2025 r. Na razie opublikowano jedynie założenia (nr UD289).

Wynika z nich, że będzie to jedyna zmiana w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, choć przepis ten od dawna jest źródłem licznych sporów podatników z fiskusem. Wykładnia sądów też nie jest jednolita.

Nagrody i wygrane w konkursach

Najwięcej kontrowersji budzi to, czy 10-proc. podatek dotyczy wygranych nagród otrzymanych tylko przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, czy również przez przedsiębiorców.

Skarbówka uważa, że tylko przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, a sądy nie są w tej kwestii zgodne.

Już w 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że 10-proc. PIT dotyczy również nagród i wygranych otrzymanych w konkursach przez przedsiębiorcę. Tak wynikało z wyroków z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 202/13 oraz II FSK 232/13) i z 1 grudnia 2015 r. (II FSK 2075/13). Wykładnię tę podzielił NSA w orzeczeniach z 3 marca 2020 r. (II FSK 773/18), 11 lutego 2021 r. (II FSK 3039/18) i 16 kwietnia 2021 r. (II FSK 3346/18), 1 lutego 2022 r. (II FSK 1985/19).

Nie wszystkie sądy są jednak tego samego zdania, czego przykładem odmienne wyroki m.in. z 6 sierpnia 2020 r. (II FSK 976/18), 1 grudnia 2020 r. (II FSK 1996/18), 21 grudnia 2021 r. (II FSK 930/19), 28 lipca 2023 r. (II FSK 174/24), 10 października 2024 r. (II FSK 92/22). NSA orzekł w nich, że wygrana w konkursie jest dla przedsiębiorcy przychodem z działalności gospodarczej, dlatego nie ma do niej zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Dlatego ewentualne przegrane nie zrażają fiskusa. Nadal uważa on, że osoba, która uczestniczy w konkursie lub grze jako przedsiębiorca, nie ma prawa do opodatkowania 10-proc. zryczałtowanym podatkiem. Musi zapłacić go od nagrody jak od każdego innego przychodu z działalności gospodarczej, zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania. Tak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w interpretacji z 29 stycznia 2025 r. (0112-KDIL2-2.4011.860.2024.1.AA).

Nagrody związane ze sprzedażą premiową

Identyczny problem dotyczy nagród związanych ze sprzedażą premiową. W sądach przeważa stanowisko, że nagroda związana ze sprzedażą premiową jest objęta zryczałtowanym 10-proc. PIT również wtedy, gdy otrzymał ją przedsiębiorca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Tak orzekł NSA w wyrokach z 16 kwietnia 2021 r. (II FSK 3346/18 oraz II FSK 3394/18), 11 lutego 2021 r. (II FSK 3038/18), 3 marca 2020 r. (II FSK 773/18), 1 grudnia 2015 r. (II FSK 2075/13).

Dyrektor KIS nadal jest przeciwnego zdania, czego przykładem interpretacja z 8 października 2024 r. (0113-KDIPT2-3.4011.513.2024.1.JŚ).

Kiedy wygrane i nagrody są zwolnione z PIT

Odrębny problem to kwestia prawa do zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Tu wyroki nie są dla przedsiębiorców korzystne. Zgodnie bowiem z tym przepisem wolne od podatku są:

– wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 tys. zł;

– nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 2 tys. zł.

Z przepisu wynika jednak wprost, że zwolnienie nie dotyczy nagród (związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług) otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Dlatego we wspomnianym wyroku z 11 lutego 2021 r. (II FSK 3038/18) NSA orzekł, że zwolnienie nie dotyczy nagród związanych ze sprzedażą premiową, otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Konkurs na stronie internetowej

Kolejnym obszarem sporów z fiskusem są wygrane w konkursach organizowanych w internecie przez rozmaite podmioty niezaliczane do środków masowego przekazu. Czy one również są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?

Problem bierze się z tego, że w przepisie tym mowa jest o konkursach i grach „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja)”. A co z przedsiębiorcami, którzy organizują konkursy np. na własnej ogólnodostępnej stronie internetowej?

Fiskus uważa, że wygrane w takich konkursach nie są objęte podatkowym zwolnieniem. Przykładem są interpretacje dyrektora KIS z 7 lipca 2025 r. (0113-KDWPT.4011.96.2025.2.MH) i z 28 czerwca 2024 r. (0114-KDIP3-1.4011.302.2024.2.MS2).

Tę ostatnią uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z 14 listopada 2024 r. (III SA/Wa 1958/24) stwierdził, że internet rozumiany jako zbiór ogólnodostępnych aplikacji udostępnianych przez ich właścicieli należy traktować jako środek masowego przekazu. Tym samym konkursy organizowane i udostępniane w internecie za pomocą przeglądarek internetowych z użyciem wyspecjalizowanych aplikacji i narzędzi są również zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Innymi słowy, zwolnione od podatku są również wygrane „w konkursach i grach organizowanych poprzez podmioty, do których należą aplikacje internetowe udostępnione poprzez ogólnodostępne przeglądarki internetowe na platformie cyfrowej, emitowane (ogłaszane czy też publicznie udostępnione) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja i szeroko rozumiany internet jako zbiór aplikacji i różnorodnych produktów cyfrowych)” – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 tys. zł.

Wyrok jest korzystny dla zwycięzców takich konkursów, ale jest nieprawomocny. Ostatecznie w tej sprawie wypowie się sąd kasacyjny.

Nie w social mediach

Sporu w tej sprawie nie było natomiast o konkursy organizowane na portalach społecznościowych (np. Facebook, X, dawniej Twitter, Instagram), niezależnie od tego, czy na własnych profilach, czy na profilach innych podmiotów. Spółka sama uważała, że w takiej sytuacji musi pobrać podatek, nawet jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 2 tys. zł.

Jej argumentem było to, że dostęp do takiego konkursu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy, obserwujący profil spółki lub innego podmiotu. W takiej sytuacji konkurs jest przeznaczony tylko dla ograniczonego kręgu osób, nie jest ogólnodostępny tak jak konkurs zorganizowany na stronie internetowej jego organizatora.

We wspomnianej interpretacji z 28 czerwca 2024 r. (0114-KDIP3-1.4011. 302.2024.2.MS2) dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że w takiej sytuacji nie może jako płatnik PIT zastosować zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

Czy musi być rywalizacja?

Spory z fiskusem toczą się również o to, czy konkurs musi się wiązać ze współzawodnictwem, aby wygrana była zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Tak uważa dyrektor KIS. Gdy nie dostrzega elementu rywalizacji, uważa, że nie ma konkursu, a w konsekwencji nie ma zwolnienia podatkowego. Przykładem jest interpretacja z 8 sierpnia 2025 r. (0115-KDIT2.4011.332.2025.1.ENB). Wynika z niej, że kwoty wypłacane pracownikom lub współpracownikom kontrahenta w związku z doprowadzeniem do zakupu produktów przez tegoż kontrahenta, są de facto dodatkowym wynagrodzeniem, premią za zwiększenie sprzedaży. Nie jest to zatem konkurs.

Tak samo dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie nagród mających na celu uhonorowanie szczególnie zasłużonych strażaków. Stwierdził, że płatnik nie może pobrać od takich nagród zryczałtowanego 10-proc. PIT, a więc nie wykazuje ich w deklaracji rocznej PIT-8AR. Powinien wykazać je w informacji rocznej PIT-11, którą przesyła podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Natomiast z podatku rozliczy się sam strażak – poinstruował dyrektor KIS w interpretacji z 25 lipca 2025 r. (0114-KDIP3-2.4011.515.2025.3.JM). ©℗