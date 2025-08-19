Dla kogo przeznaczona jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację skierowana jest do przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skorzystać z niej mogą zarówno osoby rozliczające się według skali podatkowej (12% lub 32%), jak i podatkiem liniowym. Dzięki temu wsparciu firmy mają możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcyjnych.

Podstawowa zasada działania ulgi polega na tym, że przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 50% kosztów poniesionych na robotyzację. W praktyce oznacza to, że w podatku dochodowym rozlicza aż 150% wydatków związanych z inwestycją w nowoczesne technologie. Takie rozwiązanie ma wspierać zwiększanie produktywności, konkurencyjności i innowacyjności polskich firm zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi?

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych, a także urządzeń i maszyn peryferyjnych ściśle z nimi związanych. Dotyczy to m.in. czujników, sterowników, barier bezpieczeństwa, kurtyn świetlnych czy skanerów obszarowych. Ulga obejmuje także koszty nabycia oprogramowania, usług szkoleniowych oraz leasingu robotów przemysłowych, pod warunkiem że po zakończeniu umowy leasingowej przedsiębiorca stanie się ich właścicielem.

Ulga na robotyzację dotyczy wyłącznie kosztów, które nie zostały w żaden sposób zwrócone przedsiębiorcy. Obejmuje wydatki poniesione w latach 2022–2026, a po raz pierwszy można było z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 rok. Jeżeli firma wykaże stratę lub osiągnie zbyt niski dochód, niewykorzystane odliczenie można przenieść na kolejne sześć lat podatkowych.

Jak rozliczyć ulgę na robotyzację?

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorcy muszą złożyć odpowiednie zeznanie roczne. Osoby rozliczające się według skali podatkowej powinny wybrać formularz PIT-36 lub PIT-36S, natomiast podatnicy liniowi – PIT-36L lub PIT-36LS. Do każdego z tych formularzy należy dołączyć informację PIT-RB lub PIT-RBS, która dokumentuje prawo do ulgi.

Ulga na robotyzację została uregulowana w art. 52jb ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT). Przepisy te mają na celu wspieranie innowacyjnych inwestycji w polskich firmach oraz zachęcanie przedsiębiorców do wdrażania rozwiązań automatyzujących produkcję.