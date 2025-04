Rozliczenie PIT w 2025 roku- zasady

Podatek dochodowy trzeba rozliczyć do 30 kwietnia. W tym roku przypada on w środę, nie ma więc co liczyć na wydłużenie terminu rozliczenia podatku na maj. Za niezłożenie deklaracji PIT w terminie grozi odpowiedzialność karna. Jednak jeśli dla kogoś została automatycznie przygotowana deklaracja w systemie Twój e-PIT, skarbówka zaakceptuje ją automatycznie, jeśli sami tego nie zrobimy. O to, jak obniżyć swój podatek dochodowy musimy jednak zadbać sami. Służą temu dostępne w tym roku ulgi podatkowe: ulga na dziecko, rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, na internet, ulga dla młodych, dla seniorów, dla rodzin 4+, i inne. Sprawdź z których możesz jeszcze skorzystać.

Ulga na dziecko (prorodzinna)

To jedna z najczęściej wykorzystywanych ulg w Polsce. Przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym, którzy w 2024 roku opiekowali się przynajmniej jednym dzieckiem. Aby móc skorzystać z ulgi, należy spełnić określone kryteria, takie jak dochód nieprzekraczający określonych limitów (w przypadku jednego dziecka) oraz posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających opiekę. Ulga przysługuje na każde dziecko, a jej wysokość zależy od liczby dzieci w rodzinie.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna skierowana jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz do osób, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Umożliwia odliczenie od dochodu różnych wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją i codziennym funkcjonowaniem. Dzięki temu można nawet rozliczyć wydatki na samochód czy paliwo. Ale nie tylko, obejmuje ona m.in.:

zakup leków (tzw. ulga na leki),

zakup pieluchomajtek,

udział w turnusie rehabilitacyjnym,

pobyt w zakładzie leczniczym,

opieka pielęgniarska,

dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

utrzymanie psa asystującego.

Lista wydatków możliwych do odliczenia jest długa, dlatego warto zachować wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Ulga termomodernizacyjna

W deklaracjach PIT jest to ulga podatkowa skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzili prace mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. W ramach tej ulgi można odliczyć m.in. koszty:

zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych,

montażu pomp ciepła,

montażu kotłów gazowych,

instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

wymiany okien i drzwi zewnętrznych.

Warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest jednak posiadanie faktur VAT oraz zakończenie prac w ciągu trzech lat od pierwszego wydatku.

Ulga na internet

Ulga ta pozwala na odliczenie kosztów poniesionych na korzystanie z internetu, zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego. Dzięki temu można zmniejszyć swój podatek dlatego, że np. korzystamy z internetu w telefonie. Podatnik może z niej skorzystać maksymalnie przez dwa kolejne lata podatkowe, pod warunkiem, że wcześniej nie korzystał z tej ulgi. Wysokość odliczenia może wynieść do 760 zł rocznie.

Ulga dla młodych

Zwolnienie z podatku PIT przysługuje osobom do 26. roku życia, które osiągają przychody z tytułu:

umowy o pracę,

umowy zlecenia,

praktyki absolwenckiej,

stażu uczniowskiego,

zasiłku macierzyńskiego

Jeśli ich roczne przychody nie przekroczyły 85 528 zł, nie muszą płacić podatku. To ogromne ułatwienie dla młodych osób wkraczających na rynek pracy.

Ulga dla seniorów

Ta ulga podatkowa dotyczy emerytów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydowali się kontynuować aktywność zawodową. Jeśli ich przychody nie przekroczyły 85 528 zł w ciągu roku, są one zwolnione z opodatkowania. Ulga przysługuje zarówno w trakcie roku, jak i przy rozliczeniu rocznym PIT.

Ulga dla rodzin 4+

Ulga przeznaczona jest dla rodziców (w tym zastępczych oraz opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci. Dzięki niej mogą oni skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł rocznie – na każdego z opiekunów oddzielnie. To bardzo istotne wsparcie dla dużych rodzin.

Ulga na prototyp

Ulga przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Umożliwia odliczenie 30% kosztów uzyskania przychodów związanych z produkcją próbną nowego produktu oraz jego wprowadzeniem na rynek. To istotna zachęta do innowacyjności i inwestowania w rozwój produktów.

Ulga na inwestycje w ASI (Alternatywne Spółki Inwestycyjne)

Z tej preferencji skorzystają osoby inwestujące w alternatywne spółki inwestycyjne. Podatnik może odliczyć 50% wydatków poniesionych na zakup udziałów lub akcji takich spółek (lub spółek, w których ASI ma co najmniej 5% udziałów), pod warunkiem utrzymania tych udziałów przez minimum dwa lata. Ulga ta ma na celu wspieranie prywatnych inwestorów wspomagających rozwój innowacyjnych firm.

Każda ulga pomoże wpłynąć na wysokość należnego podatku lub zwiększyć zwrot podatku z urzędu skarbowego.